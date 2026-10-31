Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Евакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціЕвакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціУкраїнцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуація"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з ЗеленськимАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонВ Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилосяВ Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилосяІлюстрація - гроші в гаманціУ ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити грошіПрибирали трупи з вулиць: окупанти "причепурили" Олешки перед приїздом журналістів – медіаПрибирали трупи з вулиць: окупанти "причепурили" Олешки перед приїздом журналістів – медіаНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне поясненняНа яких підставах мобілізовані можуть звільнитися із служби: детальне пояснення
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
141
Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада
Синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Джерело: pixabay

У Київській області в неділю, 1 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +11°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

" Прогноз погоди на 1 листопада по території Київщини. Хмарно. Дощ. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 6-11°С; у Києві вночі 5-7°С тепла, вдень близько 8-10°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +8°С… +10°С; Миронівка +6°С… +8°С; Фастів +8°С… +10°С; Яготин +6°С… +8°С; Баришівка +6°С… +8°С; Бориспіль +6°С… +8°С та Вишгород +6°С… +8°С.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,0 т.
Місцями дощ та прохолодно: детальний прогноз погоди по Київщині на 31 жовтня
2,0 т.
Місцями дощ та прохолодно: детальний прогноз погоди по Київщині на 31 жовтня
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
462
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області на початку листопада
462
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області на початку листопада
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,2 т.
Кличко розповів, коли у Києві до тепла почнуть підключати житлові будинки
1,2 т.
Кличко розповів, коли у Києві до тепла почнуть підключати житлові будинки
Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада

Прогноз погоди по Київщині на 1 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада

Прогноз погоди на 1 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіпогодаКиївУкргідрометцентр
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!