Дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 1 листопада

У Київській області в неділю, 1 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +11°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

" Прогноз погоди на 1 листопада по території Київщини. Хмарно. Дощ. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 6-11°С; у Києві вночі 5-7°С тепла, вдень близько 8-10°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +8°С… +10°С; Миронівка +6°С… +8°С; Фастів +8°С… +10°С; Яготин +6°С… +8°С; Баришівка +6°С… +8°С; Бориспіль +6°С… +8°С та Вишгород +6°С… +8°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

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