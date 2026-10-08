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Дощ та пориви вітру: прогноз погоди по Київщині на 9 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 216
Дощ та пориви вітру: прогноз погоди по Київщині на 9 жовтня
Синоптики прогнозують короткочасний дощ та пориви вітру

У Київській області в п’ятницю, 9 жовтня, синоптики прогнозують короткочасний дощ та пориви вітру. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 9 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. По області вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 7-12°С тепла, вдень 18-23°С; у Києві вночі 10-12°С тепла, вдень близько 20°С", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Дощ та пориви вітру: прогноз погоди по Київщині на 9 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 9 жовтня. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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