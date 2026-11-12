До +14°С та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада

У Київській області в п’ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликі дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +14°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 13 листопада по території Київщини. Хмарно. Невеликі дощі. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.

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