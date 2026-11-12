До +14°С та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онукаНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онука"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією УкраїниДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуЩо відомо про фігуранта справи"В пентхаусі з крокодилами водія вантажівки били битами, він помер": OBOZ.UA дізнався нові деталі про фігуранта справи щодо розкрадання на енергетиці"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в УкраїнуРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The Telegraph"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від державиУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій України
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

До +14°С та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
99
До +14°С та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада
Синоптики прогнозують невеликі дощі. Джерело: Pixabay

У Київській області в п’ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликі дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +14°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 13 листопада по території Київщини. Хмарно. Невеликі дощі. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,6 т.
Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото
2,6 т.
Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,1 т.
Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото
1,1 т.
Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,0 т.
Дощитиме та трохи потеплішає: прогноз погоди по Києву та області на 12 листопада
1,0 т.
Дощитиме та трохи потеплішає: прогноз погоди по Києву та області на 12 листопада
До +14°С та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада

Прогноз погоди в Києві на 13 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіКиївпогодаУкргідрометцентр
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!