До 1400 грн за поїздку: у Києві ціни на таксі ''злетіли'' до небес. Фото

У Києві в п’ятницю, 2 жовтня, через обмеження руху транспорту по мостах сильно піднялись ціни на послуги таксі. Зокрема, вартість окремих поїздок з лівого на правий берег міста досягає майже 1400 гривень.

Відео дня

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. У місті спостерігаються сильні затори.

Що відомо

Так, вранці п’ятниці, 2 жовтня, було оголошено про обмеження руху мостами в Києві, зокрема Південний – в обидві сторони (рух метро не здійснюється). Через це у місті стався колапс на дорогах та утворились великі черги на зупинках громадського наземного транспорту.

Ці фактори одразу вплинули на вартість послуг служб таксі. Так, щоб доїхати з Троєщини на правий берег, зокрема до Центрального залізничного вокзалу, пасажирам необхідно заплатити від 500 до 800 гривень, в залежності від виду машини.

Щоб добратися значно дорожче доїхати до ЖД-вокзалу буде з Дарницького району, зокрема, Харківського масиву. Пасажирам необхідно заплатити від 850 до 1400 гривень, в залежності від виду машини.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Головні історії дня

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 1 жовтня, атакувала дроном школу в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого тут почалась пожежа, є руйнування. Цей навчальний заклад вже був пошкоджений у 2025 році внаслідок прильоту балістики.

РЕКЛАМА