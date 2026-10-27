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Червона гілка метро працює у звичайному режимі, на зеленій – обмеження: Кличко розповів про наслідки нічної атаки РФ. Відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
225
Червона гілка метро працює у звичайному режимі, на зеленій – обмеження: Кличко розповів про наслідки нічної атаки РФ. Відео
Кличко розповів про наслідки нічної атаки РФ. Джерело: Скриншот

Після чергового ракетного удару в ніч на 27 жовтня в Києві було пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Однак завдяки зусиллям фахівців вдалося частково відновити рух транспорту.

Зокрема, червона гілка метро працює у звичайному режимі, на зеленій ще діють тимчасові обмеження. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Пошкодження у Києві

Кличко поінформував, що ввечері 26 жовтня внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" та виходів зі станції "Лісова". Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усім станціям.

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Станом на ранок 27 жовтня всі станції метро на червоній гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова"

Крім того, столична влада додала кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим та правим берегом.

Новину доповнюють…

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