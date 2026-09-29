На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський підрозділу особливого призначення КОРД Київської області Андрій Зубенко. Життя хороброго українця обірвалось 22 вересня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Вічна пам'ять і слава Герою!

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"22 вересня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський полку поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Київській області старший сержант поліції Андрій Зубенко", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в пресслужбі поліції Київщини, Герой понад 25 років свого життя присвятив службі в правоохоронних органах Донецької області.

У 2018 році він вийшов на заслужений відпочинок. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вирішив стати на захист держави та приєднався до стрілецького полку поліції Київщини. Разом із побратимами нищив ворога на Краматорському напрямку.

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На жаль, на 51 році життя він загинув внаслідок ворожого удару авіабомбою по бойовій позиції. До останнього подиху залишався вірним присязі та боронив свою землю від окупантів.

"У захисника залишились дружина, син, батько та сестра. Для рідних Андрій став янголом-охоронцем. Для побратимів – прикладом мужності і героїзму", – додали в поліції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Юрій Мороз. Серце мужнього захисника України зупинилось 19 вересня 2026 року.

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