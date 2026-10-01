Був вірним присязі: стало відомо про смерть військового з Київщини Юрія Дзядевича. Фото

Під час несення служби помер військовий з Фастова Київської області, сержант Юрій Дзядевич. Життя мужнього захисника України обірвалось 26 вересня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Фастівська громада у скорботі. 26 вересня 2026 року відійшов у засвіти Захисник, фастівчанин Дзядевич Юрій Миколайович", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 5 листопада 1972 року у Фастові. Навчався у загальноосвітній школі №3, після закінчення якої здобув освіту у Київському музичному училищі. Працював на "Укрзалізниці". У мирному житті його знали як майстра своєї справи, людину із "золотими руками", надійного товариша, турботливого сина, люблячого чоловіка та найкращого батька.

Він був призваний до лав Збройних Сил України 12 серпня 2024 року. Служив головним сержантом – командиром відділення охорони 3-го батальйону охорони Державної спеціальної служби транспорту. На жаль, 26 вересня 2026 року серце Героя зупинилося.

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"Юрій Дзядевич був вірним військовій присязі, сумлінно та відповідально виконував поставлені завдання, користувався авторитетом і повагою серед побратимів. У скорботі залишилися батьки, дружина Олена, сини, сестра, племінниця, друзі та близькі. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час проходження військової служби помер воїн з Макарова Київської області, лейтенант Павло Горшков. Його серце зупинилось 24 вересня 2026 року.

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