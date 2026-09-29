У Київській області у вівторок, 29 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +20°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 29 вересня по території Київщини. Невелика хмарність. Без опадів. Температура по області вдень 15-20°С; у Києві вдень 18-20°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +17°С… +19°С; Миронівка +17°С… +19°С; Фастів +16°С… +18°С; Яготин +17°С… +19°С; Баришівка +17°С… +19°С; Бориспіль +17°С… +19°С та Вишгород +16°С… +18°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

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