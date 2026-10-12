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Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 279
Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня
Синоптики прогнозують дощ

У Київській області в понеділок, 12 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, очікується дощ. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 12 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Дощ. Температура по області вдень 12-17°С, у Києві 13-15°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +11°С… +13°С; Миронівка +13°С… +15°С; Фастів +11°С… +13°С; Яготин +15°С… +17°С; Баришівка +13°С… +15°С; Бориспіль +13°С… +15°С та Вишгород +11°С… +13°С.

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Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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