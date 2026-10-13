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Буде прохолодно та без опадів: прогноз погоди по Київщині на 14 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 237
Буде прохолодно та без опадів: прогноз погоди по Київщині на 14 жовтня
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями

У Київській області в середу, 14 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +16°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 14 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 14 жовтня. Джерело: Синоптик

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