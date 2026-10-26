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Буде холодніше: прогноз погоди по Київщині на 27 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
33
Буде холодніше: прогноз погоди по Київщині на 27 жовтня
Синоптики не прогнозують істотних опадів

У Київській області у вівторок, 27 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +15°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 27 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура по області вночі 5-10°С тепла, вдень 10-15°С; у Києві вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

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Прогноз погоди в Києві на 27 жовтня. Джерело: Синоптик

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