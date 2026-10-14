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Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Віталій Гордієнко. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Віталій Гордієнко. Фото
Віталій Гордієнко. Вічна пам'ять і слава Герою

Під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Віталій Гордієнко. Життя захисника України обірвалося 17 червня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Віталій Гордієнко (1975 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був водієм-електриком відділення мінометного зводу мінометної батареї мотопіхотного батальйону однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 17 червня 2026 року під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Відрадне Синельниківського району Дніпропетровської області.

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Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Віталій Гордієнко. Фото

Віталій Гордієнко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/26290

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.

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