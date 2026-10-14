Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Віталій Гордієнко. Фото

Під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Віталій Гордієнко. Життя захисника України обірвалося 17 червня 2026 року.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Віталій Гордієнко (1975 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був водієм-електриком відділення мінометного зводу мінометної батареї мотопіхотного батальйону однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 17 червня 2026 року під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Відрадне Синельниківського району Дніпропетровської області.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.