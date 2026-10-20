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Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Спірін. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
51
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Спірін. Фото
Сергій Спірін. Вічна пам'ять і слава Герою

Під час виконання службових обов’язків 12 жовтня 2026 року загинув військовий з села Княжичі Київської області Сергій Спірін. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Сумна звістка

"Громада схиляється в жалобі. Сержант Сергій Спірін, військовослужбовець, загинув 12 жовтня 2026 року, при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Червона Поляна Ізюмського району Харківської області. Щирі співчуття рідним та близьким Сергія Васильовича", – йдеться в повідомленні.

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Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Спірін. Фото

Сергій Спірін. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/Igor_Sapozhko/18914

Церемонія прощання із захисником України відбудеться в середу, 21 жовтня о 10:50 біля будинку в селі Княжичі на вулиці Залозного, 28. Відспівування об 11:30 у місцевому храмі на вулиці Слави.

Поховають воїна на Алеї Слави нового кладовища по вул. Марії Лагунової (село Княжичі).

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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