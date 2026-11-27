Старі фотографії дають нам можливість побачити Київ, якого вже, на жаль, не має. Зокрема на панорамі 1910-х років відкривається вид, зокрема, на безмежні луки Труханова острова та Оболоні.

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Світлину опублікували у спільноті "Iсторичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. Ця локація сильно змінилась за понад 110 років.

Що відомо

"1910-ті. Вид з лаврської дзвіниці на Микільський монастир та безмежні луки Труханова острова, Оболоні та й взагалі Лівого берега", – йдеться в повідомленні.

Ця панорама Києва дає можливість побачити, яким раніше було наше місто до забудови його лівого та частини правого берегів.

Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

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Раніше у центрі Києва можна було з комфортом проїхатись на трамваї. Завдяки фотографії 1946 року ми можемо не тільки побачити, яким тобі був громадський електротранспорт, але й роздивитись старовинні кам’яниці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.

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