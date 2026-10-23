Без опадів вдень та до +17°С: прогноз погоди по Київщині на 24 жовтня

У Київській області в суботу, 24 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 23 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі 8-13°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі 10-12°С, вдень близько 15°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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