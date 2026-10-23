Без опадів вдень та до +17°С: прогноз погоди по Київщині на 24 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняРосія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та МонфісаСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Без опадів вдень та до +17°С: прогноз погоди по Київщині на 24 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
57
Без опадів вдень та до +17°С: прогноз погоди по Київщині на 24 жовтня
Синоптики опадів не прогнозують

У Київській області в суботу, 24 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 23 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі 8-13°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі 10-12°С, вдень близько 15°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,7 т.
Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Кедровських. Фото
1,7 т.
Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Кедровських. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,0 т.
У Києві тимчасово частково перекриють рух Південним мостом: що відомо
1,0 т.
У Києві тимчасово частково перекриють рух Південним мостом: що відомо
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
870
Дощі не відступають: детальний прогноз погоди по Київщині на 23 жовтня
870
Дощі не відступають: детальний прогноз погоди по Київщині на 23 жовтня
Без опадів вдень та до +17°С: прогноз погоди по Київщині на 24 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 24 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіпогодаУкргідрометцентр
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел