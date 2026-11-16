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Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 16 листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
129
Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 16 листопада
Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У Київській області в понеділок, 16 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +8°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 16 листопада по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура вдень 3-8°С тепла, у Києві 6-8°С тепла", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві вдень +5°С… +7°С; Миронівка +5°С… +7°С; Фастів +5°С… +7°С; Яготин +4°С… +6°С; Баришівка +4°С… +6°С; Бориспіль +4°С… +6°С та Вишгород +4°С… +6°С.

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Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 16 листопада

Прогноз погоди по Київській області на 16 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, вже вранці небо у Києві затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 16 листопада

Прогноз погоди по Києву на 16 листопада. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

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