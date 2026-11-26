У Київській області в п’ятницю, 27 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +3°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 27 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 1-6°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла; у Києві вночі 1-3°С морозу, вдень близько 0°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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