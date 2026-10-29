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Без істотних опадів: прогноз погоди по Київщині на 30 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
36
Без істотних опадів: прогноз погоди по Київщині на 30 жовтня
У регіоні без істотних опаді

У Київській області в п’ятницю, 30 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 30 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень близько 10°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 30 жовтн. Джерело: Синоптик

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