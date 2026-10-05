Бабине літо не відступає: прогноз погоди по Київщині на 6 жовтня

У Київській області у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +21°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 6 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 5-10°С тепла, вдень 16-21°С; у Києві вночі 8-10°С тепла, вдень 18-20°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

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