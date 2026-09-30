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Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 30 вересня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
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Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 30 вересня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У Київській області в середу, 30 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +20°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 30 вересня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області день 15-20°С; у Києві вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +15°С… +17°С; Миронівка +15°С… +17°С; Фастів +15°С… +17°С; Яготин +16°С… +18°С; Баришівка +16°С… +18°С; Бориспіль +16°С… +18°С та Вишгород +15°С… +17°С.

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Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 30 вересня

Прогноз погоди по Київщині на 30 вересня.

Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 30 вересня

Прогноз погоди в Києві на 30 вересня.

Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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