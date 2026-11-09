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Автобуси є, водіїв не має: Кличко відреагував на програму президента про безкоштовний проїзд у транспорті Києва

Олег ТимченкоОлег Тимченко
Time to read2 хв
504
Автобуси є, водіїв не має: Кличко відреагував на програму президента про безкоштовний проїзд у транспорті Києва
Мер Києва Віталій Кличко. Джерело: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на доручення президента щодо програми безкоштовного проїзду в наземному транспорті столиці та збільшення його кількості. За його словами, водіїв для цього у місті просто не має.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Тільки для заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 одиниць техніки.

Що відомо

"Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі "безкоштовний" проїзд. Президент доручив прем’єру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів. Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?", – написав Кличко.

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За словами мера, станом на 9 листопада, в умовах коли електротранспорт не працює, в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники – 680 маршруток.

Наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього, наголосив мер необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах – підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв.

"Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів! Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", – констатував Кличко.

Крім того, міський голова прокоментував ініціативу щодо впровадження безкоштовного проїзду в столичному транспорті.

"І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава. Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на півроку. Тепер взялася за громадський транспорт", – резюмував мер.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та достатнього резерву автобусів для столиці.

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