Захистить у разі крадіжки: яку функцію треба ввімкнути кожному власнику iPhone

Налаштовуючи новий iPhone, ви можете вирішити, що найнадійніший спосіб захистити його – встановити код допуску. І це цілком логічно, адже саме він не дає стороннім отримати доступ до вашого смартфона. Однак такий код набагато вразливіший, ніж може здаватися.

Саме тому експерти радять активувати іншу функцію, яка допоможе тримати гаджет захищеним і під вашим контролем. Що це за функція і як нею скористатись, розповіло видання How To Geek.

Захист викраденого пристрою... Розгорнути

Як злодії можуть легко отримати доступ до всього пристрою

Під час першого налаштування iPhone система пропонує створити код допуску. Є кілька варіантів: можна встановити цифровий код, довший за чотири цифри, або буквено-цифровий пароль.

Зрозуміло, чому більшість людей віддає перевагу цифровому коду: його швидше вводити, коли Face ID або Touch ID недоступні. Інша частина вважає комбінації букв та цифр більш надійним, хоч і менш зручним методом захисті. Втім, незалежно від того, який варіант ви оберете, щойно хтось дізнається ваш код допуску, захист телефона слабшає. Особливо небезпечно, якщо його викрала незнайома людина, яка підгледіла або іншим способом отримала ваш код.

Уже не раз траплялися випадки, коли в людей викрадали телефони просто на вулиці чи в інших громадських місцях. Багато хто вважає, що це не така вже й велика проблема, адже можна зайти в iCloud і дистанційно стерти всі дані з пристрою. На жаль, на практиці все не так просто

Насправді код допуску дає набагато більше можливостей, ніж просто розблокувати телефон. Якщо хтось його знає, то може не лише отримати доступ до пристрою, а й почати користуватися Apple Pay, змінити код допуску та навіть пароль від облікового запису Apple ID. Тобто одна комбінація символів може дати змогу контролювати майже все важливе, адже в центрі зберігання ваших даних перебуває iCloud. Злодії добре знають про цю вразливість і, заволодівши пристроєм, часто насамперед змінюють пароль, щоб власник більше не міг увійти у свій обліковий запис.

Зловмисники користувалися цією проблемою багато років, доки Apple не запровадила в iOS 17.3 важливий додатковий захист – функцію "Захист викраденого пристрою". Однак якщо ваша операційна система застаріла або потрібні налаштування не активовані, ця функція може бути недоступною.

Увімкніть "Захист викраденого пристрою" та не вимикайте його

Після активації функція "Захист викраденого пристрою" додає ще один рівень безпеки. Особливо важливим він стає тоді, коли ви перебуваєте поза звичними місцями, наприклад удома чи на роботі.

Якщо хтось викраде ваш iPhone і спробує змінити пароль Apple ID, щоб заблокувати вам доступ до облікового запису, система вимагатиме біометричного підтвердження – за допомогою відбитка пальця або розпізнавання обличчя. Але й цього недостатньо: після підтвердження потрібно буде зачекати годину, а потім пройти біометричну перевірку ще раз, перш ніж зміни набудуть чинності.

Це правило стосується не лише зміни пароля Apple ID. Біометричне підтвердження також знадобиться, щоб додати інше обличчя чи відбиток пальця для розблокування телефона або вимкнути функцію "Знайти iPhone". Навіть доступ до інформації в застосунку "Паролі" залишатиметься захищеним біометричною перевіркою.

Експерти радять не вимикати... Джерело: Pexels Розгорнути

Як перевірити та активувати "Захист викраденого пристрою"

На пристроях з iOS 26.4 або новішої версії функцію "Захист викраденого пристрою" увімкнено за замовчуванням. Якщо ж у вас старіша версія системи або пристрій працює на iOS 17.3 чи новішій, цю функцію все одно можна активувати вручну або перевірити, чи вона вже працює.

Для цього відкрийте "Параметри", прокрутіть список до розділу "Face ID і код допуску". Натисніть на нього, введіть свій код допуску або пароль і прокрутіть униз, доки не побачите пункт "Захист викраденого пристрою".

Як уже зазначалося, у новіших версіях iOS ця функція має бути увімкнена автоматично. Якщо вона неактивна, відкрийте відповідний пункт і пересуньте перемикач. Також можна вибрати, коли саме потрібна біометрична перевірка: лише поза звичними місцями чи постійно, незалежно від вашого місцеперебування.

Вимкнути цю функцію теж нескладно – достатньо пересунути перемикач у протилежне положення. Однак перед цим система попросить підтвердити дію за допомогою біометрії або коду допуску, щоб переконатися, що це робите саме ви.

Одне просте налаштування, яке суттєво підвищує безпеку

На перший погляд, "Захист викраденого пристрою" може здаватися незначним доповненням, але насправді він має велике значення. Функція створює додаткові перешкоди для сторонніх, які намагаються отримати доступ до ваших облікових записів і даних. З огляду на те, скільки особистої інформації зберігається в iPhone, такий захист цілком виправданий.

Водночас навіть після активації цієї функції важливо дбати про безпеку інших даних. Пам’ятайте, що деяку важливу інформацію сторонні все одно можуть отримати, якщо знатимуть ваш пароль або код допуску. Тому ніколи не повідомляйте їх іншим людям.

Навряд чи злодії найближчим часом перестануть викрадати телефони, але ви можете ускладнити їм доступ до своїх даних. Тому, якщо ще цього не зробили, перевірте, чи активовано на вашому пристрої "Захист викраденого пристрою". Краще подбати про безпеку заздалегідь, ніж шкодувати про це після неприємного випадку.

Раніше OBOZ.UA розповідав про п’ять інших функцій безпеки iPhone, які потрібно увімкнути просто зараз.