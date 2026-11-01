Який процесор Intel еквівалентний Apple M5: пояснення експертів

Бум продуктивності ноутбуків та настільних систем досяг нового рівня з виходом лінійки чипів Apple M5, що змусило фахівців шукати їм прямих конкурентів серед чипів Intel. Пряме порівняння систем ускладнюється тим, що розробники з Apple випускають свої процесори каскадним методом, охоплюючи версії Pro, Max та Ultra з різними конфігураціями графіки та ядер.

Водночас "синій гігант" протиставляє їм власні найпотужніші флагманські рішення для мобільного та десктопного сегментів. Порівняльний аналіз результатів синтетичних тестів дозволяє точно визначити, які саме процесори Intel здатні конкурувати з новинками від Apple, зазначає bgr.com.

Порівняння базового Apple M5 та версії M5 Pro з топовими чипами Intel

Базовий процесор M5 від Apple за своїм призначенням орієнтований на той самий клас ноутбуків, що й нові чипи Intel Ultra X9 388H та X7 358H. Проте в бенчмарку Geekbench звичайний M5 впевнено обходить суперників: його одноядерні показники сягають понад 3500 балів проти 2660 у X9 388H, а багатоядерна продуктивність перевищує 17 000 балів. Щобільше, навіть найпростіший M5 випереджає флагманський настільний процесор Intel Ultra 7 270K Plus в однопотоковому режимі.

Порівняння базового Apple M5... Джерело: unsplash.com/@boliviainteligente Розгорнути

Коли ж мова заходить про M5 Pro, то єдиним реальним опонентом від Intel залишається десктопний Ultra 7 270K Plus із показником 27 402 бали в багатоядерному тесті. Ноутбуки MacBook Pro на M5 Pro демонструють вражальні 33 598 балів, що змушує шукати аналоги аналогічної потужності скоріше серед робочих станцій AMD Ryzen Threadripper Pro. Лише 15-ядерна модифікація M5 Pro з результатом близько 29 568 балів наближається до найкращого настільного чипа Intel.

Відсутність аналогів для Apple M5 Max та Ultra в лінійці Intel

На рівні флагманських модифікацій M5 Max та M5 Ultra у синього табору наразі немає прямих конкурентів. Нові архітектури Intel Panther Lake та Wildcat Lake поки що орієнтовані на мобільні пристрої та портативні ігрові ПК, а наступні потужні настільні процесори компанії ще перебувають у розробці. Водночас M5 Max у 16-дюймовому корпусі легко долає позначку в 35 000 балів у багатоядерному режимі.

Абсолютним рекордсменом залишається M5 Ultra, ранні тести якого показують приголомшливі 52 516 балів у багатоядерному тестуванні. Поки Intel лише готує свої наступні відповіді, Apple вже розпочала випробування чипів нового покоління M6, закріплюючи за собою лідерство у продуктивності.

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