Які недоліки у iPhone Duo: перші користувачі розкрили правду

Перший складаний смартфон від Apple надійшов у продаж лише кілька днів тому, але терміни попереднього замовлення вже перенесли на 2027 рік. Покупці, які придбали iPhone Duo за 1999 доларів, почали повідомляти про проблеми, яких навряд чи очікували від настільки дорогого гаджета.

Серед основних нарікань – тріщини на внутрішньому екрані, погана оптимізація застосунків, перегрівання та обмежені можливості камер. Зі схожими труднощами раніше уже стикались Samsung та Google. Однак від пристроїв Apple традиційно очікують високої якості. Попри вдосконалений шарнірний механізм і спеціальне нанотекстурне покриття, яке має приховувати складку на екрані, новинка вже отримала чимало зауважень від користувачів. Видання BGR розповіло, що не так з iPhone Duo.

Тріщини на внутрішньому екрані

На відміну від виробників Android-смартфонів, які вказують орієнтовну кількість циклів складання пристрою, Apple лише запевняє, що iPhone Duo розрахований на тривале використання. Проте перші власники вже повідомляють про пошкодження внутрішнього дисплея. Деякі з них чули хрускіт у шарнірі, після чого помічали велику тріщину посередині екрана – у місці згину. В окремих випадках пошкодження зачіпало й праву частину дисплея.

Фахівці припустили кілька можливих причин: надмірне механічне навантаження на ділянку шарніра, заїдання його деталей або тертя і неправильне вирівнювання надтонких шарів екрана. Усе це могло призвести до появи мікротріщин. Apple повідомила журналісту Bloomberg Марку Гурману, що знає про проблему з внутрішнім дисплеєм у невеликої кількості пристроїв і радить власникам звертатися до представників компанії. Поки що виробник не вважає це масовим дефектом.

Екран iPhone Duo тріскається... Джерело: NurPhoto Розгорнути

Неоптимізовані застосунки

Перед презентацією iPhone Duo Apple намагалася підготувати розробників до появи нового формату екрана. Однак на практиці чимало популярних застосунків досі не адаптовані до складаного дисплея. Йдеться, зокрема, про соціальні мережі, банківські сервіси, ігри та програми для роботи.

У таких застосунках частину екрана займають чорні смуги, через що користуватися великим дисплеєм не так зручно. Деякі розробники поки просто розтягують інтерфейс, не створюючи повноцінної адаптованої версії. Є над чим працювати і самій Apple: не всі її програми належно пристосовані до зовнішнього вузького та великого внутрішнього екранів. Наприклад, браузер Safari займає забагато місця внизу та праворуч, тому на дисплеї поміщається менше контенту, ніж на звичайному iPhone.

Нестабільна робота системи охолодження

Як і в моделях iPhone 18 Pro, у Duo встановили оновлену систему охолодження з випарною камерою. Вона розташована над потужним процесором A20 Pro та має відводити від нього тепло. Це допомагає підтримувати високу продуктивність під навантаженням, яскравість екрана й автономність. Здавалося б, такий смартфон мав би добре підходити для ігор, монтажу відео та одночасної роботи з кількома програмами. Однак власники скаржаться, що пристрій помітно нагрівається.

В обговореннях на Reddit користувачі розповідають, що смартфон ставав гарячим навіть під час бездротового заряджанняі за мінімальної активності. Один із власників зазначив, що відчував тепло крізь чохол, просто переглядаючи стрічку в соцмережі. Дехто припускає, що причиною може бути індексація даних або оптимізація Siri. Інші вважають, що випарна камера справді відводить тепло від процесора й розподіляє його по корпусу. У такому разі чип може працювати у більш холодних умовах, але тримати телефон у руках стає менш комфортно.

Камери - одна з найслабших л... Джерело: Annice Lyn Розгорнути

Обмежені можливості камер

Камери – ще один пункт, який викликає невдоволення власників iPhone Duo. Смартфон має чотири модулі: фронтальну камеру на 12 Мп у зовнішньому дисплеї, 4-мегапіксельну підекранну камеру всередині, основну на 48 Мп та надширококутний об’єктив. За оцінками оглядачів і користувачів, основна камера та зовнішня фронталка дають прийнятні результати, особливо за хорошого освітлення. Проте вони поступаються камерам iPhone 18 Pro і навіть торішнього iPhone 17. На думку покупців, для смартфона з такою високою ціною це суттєвий недолік.

Особливо бракує телеоб’єктива – на це звертають увагу користувачі, які раніше мали моделі iPhone Pro. Основна та надширококутна камери загалом непогані, але якість знімків помітно погіршується, якщо збільшувати зображення понад двократний масштаб. Внутрішню камеру на 4 Мп оглядачі вважають придатною хіба що для відеодзвінків FaceTime, та й для цього її можливостей може бути замало.

Помилки iOS

Окреме джерело нарікань – операційна система iOS 27.2. Спочатку очікувалося, що головними напрямами її оновлення стануть розвиток штучного інтелекту Siri та виправлення помилок. Однак із появою нового смартфона та незвичного формату дисплея виявилося, що програмне забезпечення ще потребує доопрацювання.

Деякі застосунки неправильно визначають орієнтацію камери, а власні програми Apple іноді плутаються залежно від того, як саме користувач тримає складаний смартфон. Додають незручностей і випадкові дотики до екрана. Про проблеми з інтерфейсом також повідомляли журналісти та блогери, які тестували новинку. Розробник Крістіан Селіг звернув увагу на некоректну роботу Dynamic Island та окремих елементів інтерфейсу в правій частині дисплея. За його словами, деякі розробники вже адаптували свої застосунки до iOS 27, але не врахували особливостей відображення Live Activities на iPhone Duo. Більшість цих недоліків можна виправити майбутніми оновленнями програмного забезпечення.

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