Як зробити, щоб смартфон заряджався швидше: увімкніть одну функцію

Піктограма маленького літака у верхньому меню смартфона зазвичай асоціюється лише з авіаперельотами. Насправді ж режим польоту – одна з недооцінених функцій телефона, яка може стати в пригоді й у повсякденному житті.

Використання цього режиму допомагає заощаджувати заряд акумулятора, швидше заряджати пристрій і навіть уникати зайвих витрат на мобільний зв’язок. Як користуватись ним із максимальною користю, розповіло видання Interia Kobieta.

Як зарядити телефон швидше? Увімкніть одну функцію

Одна з найкорисніших властивостей режиму польоту – можливість одразу зменшити споживання енергії смартфоном. Якщо заряд батареї впав до критичних відсотків, а поблизу немає розетки, варто активувати цю функцію. Вона, окрім іншого, вимикає модулі мобільного зв’язку та Wi-Fi, які продовжують витрачати енергію, навіть коли інтернетом активно не користуються.

Режим польоту стане у пригоді й тоді, коли потрібно зарядити телефон якомога швидше. Якщо смартфону не доводиться постійно підтримувати з’єднання з мережею та обмінюватися даними, він витрачає менше енергії. Завдяки цьому акумулятор заряджається швидше.

Немає зв’язку? Смартфон усе одно працює на повну потужність

Поїздки потягом чи автомобілем, походи в гори або прогулянки лісом можуть стати серйозним випробуванням для батареї смартфона. Особливо це стосується місцевостей, де мобільний зв’язок нестабільний або зовсім відсутній. Коли телефон втрачає сигнал, він починає активніше шукати найближчу базову станцію, витрачаючи на це чимало енергії.

Через постійний пошук мережі навіть справний акумулятор може розрядитися за кілька годин. Якщо опинитися в місці зі слабким покриттям, варто ввімкнути режим польоту. Це зупинить безперервний пошук сигналу та допоможе зберегти заряд.

Режим польоту може бути кори... Джерело: Pexels Розгорнути

Як уникнути зайвих витрат на мобільний зв’язок

Під час поїздок за кордон, особливо коли ви потрапляєте у роумінг, є ризик отримати несподівано великий рахунок за мобільний зв’язок. Сучасні смартфони постійно синхронізують дані у фоновому режимі, завантажують оновлення програм і перевіряють електронну пошту. У роумінгу такі дії можуть обійтися досить дорого.

Щоб не витрачати кошти через випадкове використання мобільного інтернету, режим польоту можна ввімкнути ще до перетину кордону. Він заблокує передавання даних через мобільну мережу та допоможе уникнути непередбачених витрат або перевищення оплаченого пакета послуг.

Водночас навіть у цьому режимі можна вручну під’єднатися до Wi-Fi. Тож інтернетом без додаткової плати за мобільний трафік можна буде користуватися, наприклад, у готелі чи орендованому помешканні.

Як швидко відновити з’єднання з мережею

Інколи смартфон показує повний рівень сигналу, але вебсторінки завантажуються дуже повільно, а телефонні розмови перериваються або взагалі не вдається додзвонитися. Причиною можуть бути тимчасові проблеми з підключенням до мережі.

У такій ситуації не обов’язково перезавантажувати весь телефон. Достатньо приблизно на 10-15 секунд увімкнути режим польоту, а потім вимкнути його. Після цього смартфон заново шукатиме доступні мережі та спробує під’єднатися до найсильнішого й найстабільнішого сигналу поблизу. У багатьох випадках цього вистачає, щоб відновити нормальну роботу зв’язку.

Спокійніший сон і цифровий відпочинок

Увімкнення режиму польоту перед сном може стати простим способом зменшити кількість подразників і поліпшити гігієну сну. Телефон не отримуватиме нових повідомлень і сповіщень, не вібруватиме та не вмикатиме екран серед ночі. Завдяки цьому буде менше приводів перевіряти смартфон перед сном або прокидатися через його сигнали.

Ця функція корисна також під час роботи, яка потребує зосередженості, навчання чи зустрічей із близькими. Без дзвінків і сповіщень телефон менше відволікатиме увагу. Водночас можна й далі користуватися його функціями, які не потребують підключення до мережі: будильником, годинником, камерою чи нотатником.

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