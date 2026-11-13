Як зберегти заряд телефону під час блекауту: 7 налаштувань, які варто змінити просто зараз

Під час тривалих відключень електроенергії смартфон стає одним із найважливіших засобів зв'язку. Проте навіть повністю заряджений пристрій може швидко розрядитися через роботу застосунків, яскравий екран та постійне використання мобільного інтернету.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), поділилися рекомендаціями, які допоможуть українцям залишатися на зв'язку під час знеструмлень. Розповідаємо, які налаштування смартфона варто змінити, щоб зменшити споживання енергії та мобільного трафіку.

Увімкніть режим енергозбереження

Не обов'язково чекати, поки заряд акумулятора впаде до 20%. Режим енергозбереження можна активувати одразу після вимкнення світла.

На Android відповідну функцію зазвичай можна знайти в розділі "Налаштування" – "Батарея" – "Енергозбереження". На iPhone потрібно відкрити налаштування акумулятора та ввімкнути режим низького заряду.Ця функція обмежує деякі фонові процеси, анімації та інші енерговитратні операції, допомагаючи телефону довше працювати без підзарядки.

Зменште яскравість екрана

Дисплей належить до компонентів смартфона, які можуть споживати значну частину заряду. Особливо якщо яскравість встановлена на максимум. Варто зменшити її до комфортного рівня та налаштувати автоматичне блокування екрана через 30 секунд бездіяльності.

Додатково можна вимкнути функцію постійно активного дисплея, якщо вона підтримується пристроєм.

Обмежте фонову роботу застосунків

Як зберегти заряд телефону під час блекауту. Джерело: nkek.gov.ua

Навіть коли ви не користуєтеся смартфоном, окремі програми можуть оновлювати інформацію, синхронізувати файли та виконувати інші завдання. Перевірте в налаштуваннях батареї, які застосунки споживають найбільше енергії, та обмежте фонову активність тих, що не потрібні під час відключення світла.

На iPhone також можна перейти до налаштувань оновлення вмісту у фоновому режимі. Водночас не варто обмежувати роботу застосунків, від яких залежать важливі повідомлення та сповіщення.

Вимкніть автоматичне завантаження в Telegram

Як зберегти заряд телефону під час блекауту. Джерело: nkek.gov.ua

Telegram може автоматично завантажувати фотографії, відео та інші файли з чатів і каналів. Це створює додаткове навантаження на мобільне з'єднання.

За потреби можна окремо обмежити завантаження фотографій, відеозаписів і файлів. Так ви самостійно вирішуватимете, який контент відкривати.

Змініть налаштування WhatsApp

У WhatsApp також передбачене автоматичне отримання медіафайлів, зокрема фотографій, аудіо, відео та документів.

Вимкніть автоматичне завантаження через мобільну мережу для тих типів файлів, які не потрібні вам постійно. Це допоможе уникнути зайвого використання інтернету, особливо в активних групових чатах.

Відключіть автозавантаження у Viber

Ще один месенджер, налаштування якого варто перевірити, – Viber. У розділі "Налаштування" – "Медіа" знайдіть автоматичне завантаження файлів через мобільну мережу та вимкніть його.

Також можна відмовитися від автоматичного відтворення відео. Це дозволить уникнути непотрібного завантаження контенту, коли мобільний зв'язок працює нестабільно.

Назви розділів можуть дещо відрізнятися залежно від версії застосунку та операційної системи.

Увімкніть економію трафіку та зменште якість відео

Як зберегти заряд телефону під час блекауту. Джерело: nkek.gov.ua

Під час блекауту краще обмежити перегляд відео у високій роздільній здатності. YouTube, TikTok та інші платформи можуть витрачати чимало мобільних даних і заряду батареї.

У налаштуваннях відтворення відео варто обирати режим економії трафіку або нижчу якість зображення. На Android також можна ввімкнути системну функцію економії трафіку, а на iPhone – режим низького обсягу даних для мобільного з'єднання.

Якщо є можливість, фільми, музику, карти місцевості та важливі документи краще завантажити заздалегідь, поки є електроенергія та стабільний Wi-Fi.

Що робити, якщо під час блекауту зник мобільний зв'язок

Як зберегти заряд телефону під час блекауту. Джерело: nkek.gov.ua

Як зберегти заряд телефону під час блекауту. Джерело: nkek.gov.ua

У НКЕК також нагадують про можливість використання національного роумінгу. Якщо мережа вашого оператора недоступна, можна спробувати вручну підключитися до іншої української мобільної мережі.

Для цього потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефону та обрати доступного оператора. Для користування мобільним інтернетом може знадобитися ввімкнути роумінг даних.

Крім того, варто заздалегідь подбати про павербанк і резервне живлення домашнього інтернету. Зокрема, технологія xPON може забезпечувати доступ до мережі під час знеструмлення, якщо обладнання провайдера має резервне живлення, а роутер та оптичний термінал ONU отримують електроенергію від альтернативного джерела.

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