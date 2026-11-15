Як покращити сигнал Wi-Fi вдома: роутер міняти не потрібно

Поганий сигнал Wi-Fi у квартирі не завжди означає, що настав час купувати новий роутер. Існує кілька способів покращити якість бездротового з'єднання, зокрема за допомогою додаткового обладнання та правильного налаштування вже наявної мережі.

Про це пише PCWorld, який зібрав кілька практичних рішень для усунення проблем із домашнім інтернетом. Вони допоможуть покращити покриття, зменшити перешкоди та забезпечити стабільніше з'єднання в різних кімнатах.

Як розширити покриття Wi-Fi

Один зі способів покращити сигнал у віддалених кімнатах – скористатися Wi-Fi-підсилювачем (репітером) або точкою доступу. Перший пристрій бездротово підключається до роутера та повторно передає його сигнал, розширюючи зону покриття. Точка доступу виконує схожу функцію, але під'єднується до роутера за допомогою Ethernet-кабелю.

Водночас ці варіанти мають свої особливості. Репітер може зменшувати доступну пропускну здатність мережі, оскільки одночасно обмінюється даними з роутером і підключеними пристроями. Точка доступу не має такого недоліку, однак для її роботи потрібно прокласти кабель.

Wi-Fi маршрутизатор. Джерело: Pexels

Як провести інтернет в інші кімнати без довгих кабелів

Ще один варіант – адаптери Powerline. Вони зазвичай продаються комплектом із двох пристроїв, які підключаються до звичайних розеток і передають інтернет-сигнал через домашню електромережу. Це дає змогу отримати дротове підключення в іншій кімнаті без прокладання довгого Ethernet-кабелю.

Для кращої роботи адаптери бажано підключати до розеток, що належать до одного електричного кола. Також їх не рекомендують вмикати через подовжувачі або мережеві фільтри – це може погіршити якість з'єднання.

Як підключити кілька пристроїв через один кабель

Якщо в кімнаті вже є Ethernet-кабель, але до інтернету потрібно під'єднати кілька пристроїв, можна скористатися мережевим комутатором (Ethernet switch). Він розподіляє одне дротове підключення між кількома портами, даючи змогу одночасно під'єднати телевізор, ігрову консоль, комп'ютер або інше обладнання.

Перехід частини пристроїв на дротове з'єднання також зменшує навантаження на Wi-Fi-мережу, що може позитивно вплинути на роботу інших гаджетів.

Wi-Fi маршрутизатор. Джерело: Pexels

Що робити, якщо слабкий Wi-Fi на комп'ютері

Якщо проблема стосується стаціонарного комп'ютера зі слабким або застарілим Wi-Fi-модулем, одним із рішень може стати встановлення окремої PCIe-карти з підтримкою сучасних стандартів бездротового зв'язку. Деякі моделі мають антену на кабелі, яку можна розмістити подалі від перешкод.

Для комп'ютерів і ноутбуків, у яких немає можливості встановити таку карту, альтернативою може бути USB Wi-Fi-адаптер. Він дає змогу оновити можливості бездротового підключення, а моделі з виносною антеною або підставкою допомагають розташувати приймач у місці з кращим сигналом.

Якщо ноутбук не має Ethernet-порту, для дротового підключення можна використовувати USB-C-хаб із відповідним роз'ємом. Достатньо під'єднати його до ноутбука, а потім вставити Ethernet-кабель.

Як покращити Wi-Fi без додаткового обладнання

Перед купівлею нових пристроїв варто спробувати кілька простих способів:

Змініть розташування роутера. Не варто ховати його в шафах і шухлядах або ставити біля металевих предметів, мікрохвильовок і товстих стін. Краще розмістити пристрій вище та якомога ближче до центральної частини помешкання.

Не варто ховати його в шафах і шухлядах або ставити біля металевих предметів, мікрохвильовок і товстих стін. Краще розмістити пристрій вище та якомога ближче до центральної частини помешкання. Перевірте частотний діапазон. Перехід із 2,4 ГГц на 5 ГГц або 6 ГГц може забезпечити вищу швидкість. Однак новіші діапазони мають меншу дальність дії, тому на великій відстані сигнал може бути слабшим.

Перехід із 2,4 ГГц на 5 ГГц або 6 ГГц може забезпечити вищу швидкість. Однак новіші діапазони мають меншу дальність дії, тому на великій відстані сигнал може бути слабшим. Змініть канал Wi-Fi. У багатоквартирних будинках мережі сусідів можуть заважати одна одній, особливо якщо використовують однакові канали. За допомогою спеціальних програм для аналізу Wi-Fi можна визначити менш завантажений канал і встановити його в налаштуваннях роутера.

Як писав OBOZ.UA, проблеми з Wi-Fi у квартирі можуть виникати навіть тоді, коли роутер розташований неподалік від пристрою. Причиною часто стають фізичні перешкоди: бетонні та цегляні стіни, металеві меблі, великі дзеркала й навіть акваріуми, які послаблюють радіосигнал.