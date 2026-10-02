Як перенести дані зі старого iPhone на новий: інструкція

Ще кілька років тому купівля нового iPhone гарантовано супроводжувалася головним болем. Налаштування злітали нанівець, половину застосунків доводилося шукати й ставити заново, а дані, накопичені роками, просто зникали. Чимало користувачів зрештою опускали руки й починали все з чистого аркуша.

На щастя, Apple розв’язала цю проблему за допомогою функції "Швидкий старт". Якщо раніше для резервного копіювання та перенесення даних обов'язково потрібен був комп'ютер, то тепер з її допомогою можна зробити все, не вдаючись до підключення дротів. Все робиться дуже просто: кладете два пристрої поруч, виконуєте кілька підказок на екрані – і контакти, фотографії, повідомлення та навіть налаштування застосунків опиняються на новому смартфоні. Як скористатися функцією "Швидкий старт" та як перенести дані між старим та новим iPhone дротовим способом, розповіло видання Engadget.

Як перенести дані через "Швидкий старт"

Перенесення даних між iPhone... Джерело: Apple Розгорнути

"Швидкий старт" – одна з тих фірмових технологій Apple, в якій все працює немов саме по собі. Достатньо увімкнути новий смартфон поруч зі старим, підтвердити використання свого Apple ID – і процес запуститься. На екрані нового iPhone з'явиться анімовація, яку потрібно зісканувати камерою старого пристрою. Це зв’яже гаджети і запустить процес перенесення даних.

Далі залишається пройти базові кроки налаштування: ввести поточний пароль розблокування та налаштувати Face ID чи Touch ID. Коли система запитає про спосіб перенесення, оберіть або останню копію з iCloud, або прямий трансфер даних зі старого iPhone.

Якщо вам потрібно почати користуватися новим смартфоном якомога швидше, тоді найкраще вибрати iCloud – він спершу завантажить усе найнеобхідніше, а решту дотягне у фоновому режимі. Якщо ж на старому пристрої накопичилися терабайти фотографій та відео, процес може затягнутися. Проте за наявності швидкісного Wi-Fi варіант із хмарою зазвичай виявляється най оперативнішим.

Що робити у разі збоїв

Загалом "Швидкий старт" працює як годинник, але від накладок ніхто не застрахований. Потокове перенесення може "зависнути" через слабкий Wi-Fi або просто через занадто великий обсяг даних. Не варто годинами сидіти і чекати, поки індикатор прогресу зрушить з місця – просто перезавантажте iPhone, щоб безпечно перервати процес, і почніть заново.

Якщо ж бездротовий зв’язок виявиться геть ненадійним, на допомогу прийде кабель. Візьміть USB-C (або Lightning, якщо у вас старіша модель) і з'єднайте обидва смартфони. Зауважте, що стандартний кабель із комплекту обмежений швидкістю USB 2.0. Для заряджання цього цілком достатньо, а от для важких файлів – замало. Базові версії iPhone досі мають повільні порти, тоді як моделі iPhone 15 Pro та новіші "прошки" підтримують USB 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Це більш ніж у двадцять разів швидше за USB 2, тож різниця в часі буде колосальною – головне мати відповідний дріт.

Іноді під час перенесення на новому пристрої банально бракує пам'яті. Зазвичай це трапляється, коли обсяг накопичувача на новому iPhone менший за той, що був на старому. У такому разі перед повторною спробою почистіть пам'ять на старому смартфоні, скинувши важкі файли. Також перевірте, чи оновлені обидва пристрої до найновішої версії iOS – саме різниця у версіях системи найчастіше стає причиною раптової відмови.

Дані між iPhone також можна... Джерело: Pexels Розгорнути

Як перенести дані, якщо старого iPhone немає під рукою

Може статися так, що старого гаджета у вас уже немає на руках – наприклад, якщо ви здали його в trade-in. Переживати не варто. Головне – завчасно зробити резервну копію в iCloud, поки пристрій ще у вас. На новому iPhone просто увійдіть під своїм акаунті Apple і відновіть дані з хмари.

Альтернативний варіант – використання комп'ютера. Підключіть свій iPhone до Mac або PC. На Mac значок пристрою з'явиться прямо в бічній панелі Finder – зайдіть туди й натисніть "Створити резервну копію зараз". На Windows знадобиться додатковий крок: безкоштовний застосунок Apple Devices із Microsoft Store. Отримавши новий iPhone, з'єднайте його з тим самим ПК – він миттєво відобразиться у Finder або застосунку Apple Devices. Тисніть "Відновити з копії", і за кілька хвилин усі ваші дані повернуться на місце.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як налаштувати керування iPhone з допомогою голосу.