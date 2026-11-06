Як миттєво звільнити місце на iPhone, не видаляючи жодного фото

Вільний простів у сховищі iPhone завжди закінчується у найбільш невдалий момент. І першою реакцією власника як правило є гарячкове видалення фотографій чи з астосунків.

Але насправді зовсім не обов’язково позбуватися дорогих серцю знімків чи платити за додаткове сховище, щоб звільнити кілька гігабайтів на гаджеті. Кілька корисних вбудованих налаштувань допоможуть повернути вільне місце, не видаляючи нічого важливого. Видання Tom’s Guide розповіло про два найкращі способи позбутися постійних попереджень про нестачу пам’яті.

Оптимізуйте зберігання фотографій

Фото з iPhone можне не видал... Джерело: Tom’s Guide Розгорнути

Фото і відео високої якості – чи не головні винуватці того, що пам’ять телефона швидко заповнюється. Якщо знімати відео у форматі 4K, лише одна хвилина запису може зайняти майже пів гігабайта у внутрішньому сховищі пристрою.

Замість того щоб вручну переглядати всю фототеку та видаляти знімки, можна доручити цю роботу самому смартфону. Відкрийте "Параметри", перейдіть у розділ "Програми", виберіть "Фото" та переконайтеся, що функцію "Фото iCloud" увімкнено. Після цього натисніть "Оптимізувати сховище iPhone".

Завдяки цій функції на телефоні зберігатимуться зменшені копії фотографій і відео, а оригінали в повній роздільній здатності перемістяться в iCloud. Коли ви відкриєте потрібний файл, смартфон за потреби завантажить його оригінал.

Вивантажте непотрібні або великі застосунки

Ця фунція видалить важкі про... Джерело: Tom’s Guide Розгорнути

У багатьох із нас на телефоні накопичуються застосунки, якими ми користуємося вкрай рідко. Наприклад, програми для зберігання посадкових талонів, оплати паркування або мобільні ігри, які не відкривали вже кілька тижнів.

У такому разі стане в пригоді функція вивантаження застосунків. Вона дає змогу звільнити місце, не втрачаючи особистих даних. Відкрийте "Параметри", перейдіть у розділ "Загальні", а потім – "Сховище iPhone". Там застосунки будуть упорядковані за обсягом пам’яті, яку вони займають, – від найбільших до найменших. Виберіть ті, які вам зараз не потрібні, і натисніть "Вивантажити програму".

У результаті сам застосунок буде видалено з телефона, але ваші дані, налаштування та облікові записи залишаться. Коли програма знову знадобиться, достатньо буде натиснути на сіру піктограму хмаринки на головному екрані – і вона завантажиться повторно.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яка функція iPhone непомітно розряджає батарею – її варто вимкнути просто зараз.