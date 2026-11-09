Як можна використати стару флешку: 5 корисних способів

USB-флешки вже не такі популярні, як раніше. І це цілком зрозуміло з огляду на те, наскільки зручніше зберігати свої дані у хмарі або використовувати стримінгові сервіси для розваг. Якщо ж виникає потреба в додатковому портативному сховищі, частіше обирають карти microSD або зовнішні SSD-накопичувачі, а не звичайні флешки.

Однак якщо вдома залишився USB-накопичувач, не варто залишати його без діла. Його можливості значно ширші, ніж просто перенесення файлів між гаджетами. Ба більше, є один спосіб використання флешки, про який варто подбати кожному вже зараз, якщо є така можливість. Детальніше про все розповіло видання Pocket Lint.

Створення завантажувальної флешки з Windows або macOS

Флешка може допомогти вам ві... Джерело: Pexels Розгорнути

Постійно користуватися Windows 11 чи macOS Tahoe, запущеними з USB-флешки, було б незручно. Адже твердотільні накопичувачі M.2, якими оснащена більшість сучасних комп’ютерів, працюють набагато швидше. Проте як резервний варіант операційна система на флешці може стати справжнім порятунком.

Подбати про створення такого носія краще заздалегідь, не чекаючи на поломку комп’ютера. Якщо основна операційна система пошкодиться або перестане запускатися, резервна версія допоможе відкрити інструменти для відновлення програмного забезпечення, повторного встановлення ОС і порятунку важливих файлів. Створення завантажувальної флешки потребує певних дій як на Windows, так і на Mac, тому для цього варто скористатися офіційними інструкціями Microsoft та Apple. Якщо ж комп’ютер уже не завантажується і зупинився на екрані BIOS/UEFI, самостійно вирішити проблему може бути складно – тоді доведеться звернутися по допомогу до фахівця.

Зберігання музики для прослуховування в автомобілі без інтернету

Під час поїздок зручно користуватися стримінговими музичними сервісами: вони пропонують величезні каталоги композицій, а в більшості сучасних автомобілів передбачене голосове керування відтворенням. Проте найкращі платформи потребують щомісячної оплати, а без доступу до інтернету навіть найбільша музична бібліотека стає недоступною. Один із варіантів розв’язання цієї проблеми – завантажити улюблені композиції заздалегідь. Для цього можна скористатися флешкою, під’єднавши її до USB-роз’єму на панелі автомобіля.

Щоправда, спочатку потрібно переконатися, що машина взагалі підтримує відтворення музики з USB-накопичувачів. Це можна перевірити в інструкції до автомобіля або самостійно переглянувши налаштування мультимедійної системи. Також варто врахувати, що для відтворення, найімовірніше, доведеться використовувати вбудоване програмне забезпечення автомобіля, а не Apple CarPlay чи Android Auto. Окремо потрібно з’ясувати, які формати аудіофайлів підтримує система. Деякі автомобілі не вміють працювати зі списками відтворення, тому доведеться перемішувати всю музичну колекцію. Після цього можна формувати власну бібліотеку: завантажувати композиції, впорядковувати їх, додавати інформацію про виконавців та альбоми й копіювати на флешку. На це може піти кілька днів або навіть тижнів – незалежно від того, чи отримуєте ви музику легально, чи іншими способами.

Використання флешки як ключа безпеки

Посильте свою безпеку за доп... Джерело: Pexels Розгорнути

Для більшості користувачів USB-ключ безпеки може виявитися зайвим рішенням, навіть якщо йдеться про захист доступу до онлайн-банкінгу. Зазвичай для цього достатньо унікального складного пароля. До того ж фізичний ключ потрібно постійно мати при собі. Якщо його загубити, це щонайменше створить незручності, а в гіршому випадку можна втратити доступ до важливих облікових записів. Тому не варто прив’язувати такий пристрій до сервісів, якими потрібно мати змогу користуватися будь-де й будь-коли.

Для створення власного USB-ключа існують спеціальні програми. Один із популярних варіантів – USB Raptor, за допомогою якого можна блокувати й розблоковувати комп’ютер із Windows. Програма має досить широкі можливості: зокрема, дозволяє налаштувати синхронне розблокування кількох комп’ютерів у локальній мережі. Також у ній можна передбачити альтернативний спосіб входу за допомогою пароля. Це дещо знижує рівень захисту, але допоможе уникнути проблем, якщо флешка загубиться.

Захист важливих документів

Деякі документи настільки важливі, що їх варто не просто зберігати в цифровому вигляді, а й створювати кілька резервних копій. Ідеться, наприклад, про паспорт, водійське посвідчення, картку соціального страхування та свідоцтво про народження. Власникам бізнесу також важливо подбати про резервні копії юридичних документів і записів про фінансові операції, щоб не втратити їх у разі пошкодження жорсткого диска через затоплення чи пожежу. Звісно, державні установи часто вимагають саме оригінали документів на папері, однак фотографії та скановані копії допоможуть швидко знайти необхідні відомості, зокрема номери документів.

Для справді важливої інформації варто створювати щонайменше три копії: одну зберігати на комп’ютері, другу – на USB-накопичувачі, третю – у хмарному сховищі. Водночас потрібно подбати про захист цих файлів від сторонніх осіб. Усі резервні копії, незалежно від того, чи розміщені вони на флешці, чи в хмарі, мають бути надійно зашифровані. Для цього можна скористатися безплатними програмами, наприклад VeraCrypt. Хмарна копія особливо важлива в екстрених ситуаціях: під час евакуації може просто не бути часу, щоб забрати із собою флешку.

Створення власної бібліотеки ретроігор

Флешка може слугувати як офлайнархів. Джерело: Pexels

Чимало шанувальників ретроігор користуються ROM-файлами – цифровими копіями ігор, створеними з оригінальних картриджів. Завдяки цьому можна зібрати цілу портативну бібліотеку, яку легко переносити між різними емуляторами та пристроями. Якщо всі ігри вже записані на флешку, не доведеться щоразу передавати їх через бездротове з’єднання, наприклад на Steam Deck або Raspberry Pi.

Однак тут є важливий нюанс – законність використання таких файлів. Самі емулятори зазвичай не порушують законодавства, а от правовий статус ROM-файлів залишається неоднозначним, навіть якщо користувач володіє оригінальним примірником гри. Тому тим, хто хоче уникнути юридичних проблем, варто заздалегідь ознайомитися із законодавством своєї країни. Один із відносно безпечних варіантів – обмежитися так званими abandonware, тобто іграми, які більше не продаються. Видавці зазвичай не надто переймаються поширенням таких проєктів, а деякі компанії, що їх випускали, давно припинили існування.

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