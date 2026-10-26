Ви могли не знати: як відкрити секретне меню на телевізорі

Змінювати налаштування телевізора потрібно обережно: неправильна зміна важливих параметрів може порушити його роботу й призвести до втрати гарантії. Саме тому користувачам доступне лише звичайне меню налаштувань.

А от працівники сервісних центрів та інші спеціалісти мають доступ до додаткового меню, яке дає змогу налаштовувати внутрішні параметри пристрою. Його називають сервісним або прихованим. Воно недоступне у звичайному режимі, щоб користувачі випадково не змінили критично важливі налаштування. Проте видання Xataka Home розповіло, де його знайти і що з його допомогою можна зробити. Викликаючи його, важливо пам’ятати про ризики й не змінювати налаштування, призначення яких вам невідоме. Також майте на увазі, що вхід до сервісного меню може призвести до повної втрати гарантії виробника. Тому перед його відкриттям варто чітко розуміти, навіщо вам потрібен доступ до цих налаштувань.

Для чого потрібне сервісне меню

Сервісне меню містить інструменти для зміни додаткових параметрів телевізора, а також дає змогу переглядати детальну інформацію про пристрій. Наприклад, тут можна оновити програмне забезпечення телевізора без підключення до інтернету, перевірити загальну кількість годин роботи, змінити розширені налаштування, зокрема максимальний рівень гучності динаміків, або запустити діагностичні тести.

Виробники телевізорів використовують різні підходи до налаштування пристроїв. Тому способи входу до сервісного меню залежать від бренду, регіону, для якого призначена модель, а іноді й від типу пульта дистанційного керування. Універсального коду для всіх телевізорів немає. Щоб з’ясувати, яка комбінація підходить до конкретної моделі, доводиться перевіряти різні варіанти.

Не завжди сервісне меню можн... Джерело: Pexels Розгорнути

Для телевізорів LG

Щоб відкрити сервісне меню телевізора LG, потрібно одночасно натиснути й утримувати кнопку OK або центральну кнопку на пульті та таку саму кнопку безпосередньо на телевізорі. За кілька секунд на екрані має з’явитися потрібне меню.

Якщо цей спосіб не спрацював, можливо, знадобиться універсальний пульт, сумісний із наведеними нижче кодами. Інший варіант – скористатися смартфоном з інфрачервоним портом і встановити застосунок Universal Remote Control або подібний. У деяких випадках система попросить ввести PIN-код за допомогою пульта. Він може відрізнятися залежно від моделі, тому можна спробувати такі варіанти:

0000

7777

0413

8741

8743

8878

У сервісному меню доступні різні параметри, зокрема вимкнення ASBL – функції автоматичного обмеження яскравості, налаштування положення зображення та кольорів. Також там можна перевірити загальну кількість годин роботи телевізора.

Для телевізорів Samsung

Для телевізорів Samsung потрібен пульт, відмінний від Samsung Smart Remote, оскільки на останньому немає всіх кнопок, необхідних для введення комбінацій. Також можна скористатися сумісним універсальним пультом.

Наведені нижче комбінації потрібно перевіряти по черзі, оскільки підходяща залежить від моделі. Перший варіант вводять, коли телевізор увімкнений:

Mute + 1 + 1 + 9 + Enter

Якщо він не спрацював, можна спробувати інші комбінації. Перед їх введенням телевізор потрібно повністю вимкнути:

Info + Settings + Mute + Power

Mute + 1 + 8 + 2 + Power

Mute + 1 + 1 + 9 + Power

Display/Info + Menu + Mute + Power

Display/Info + P.STD + Mute + Power

P.STD + Help + Sleep + Power

P.STD + Menu + Sleep + Power

Sleep + P.STD + Mute + Power

Якщо комбінація підійшла, телевізор увімкнеться, а на екрані з’явиться синє меню з численними параметрами. Це означатиме, що доступ до сервісних налаштувань отримано.

Виклик сервісного меню може... Джерело: Pexels Розгорнути

Для телевізорів Sony

У телевізорах Sony відкрити сервісне меню нескладно, але навігація в ньому може потребувати додаткових зусиль. Спочатку телевізор потрібно вимкнути й натиснути на пульті таку комбінацію:

Display (або i+) + 5 + Volume Up + Power

Якщо це не спрацювало, можна спробувати інший варіант, але цього разу телевізор має бути ввімкнений:

Left + Right + Mute + центральна кнопка + Mute + Menu

Після входу до сервісного меню кнопки 1 і 4 використовують для навігації, а 3 і 6 – для зміни значень параметрів. Щоб зберегти зміни, потрібно натиснути Mute + 0 або Enter. Для скидання налаштувань до заводських використовують комбінацію 8 + 0 або Enter.

Для телевізорів Philips

Щоб відкрити сервісне меню Philips, телевізор має бути ввімкнений. Після цього потрібно спробувати одну з таких комбінацій:

0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Info/Status

0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 7 + Menu/Info/Status

0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 6 + Menu

0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 7 + Menu

1 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Status

1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4

Можливо, доведеться перевірити кілька варіантів, перш ніж вдасться відкрити меню. Якщо комбінація спрацює, можна буде переглянути й змінити доступні сервісні параметри.

Для телевізорів Xiaomi

На телевізорах Xiaomi процедура простіша, оскільки вони використовують операційну систему Android TV. Спочатку потрібно відкрити системні налаштування, перейти до розділу "Налаштування пристрою" (Device Preferences), а потім – до пункту "Інформація" (About). Там слід п’ять разів поспіль натиснути на пункт "Збірка" (Build). Після цього відкриються параметри для розробників.

Вони розташовані в нижній частині меню "Налаштування пристрою". У цьому розділі потрібно вибрати перший пункт – Factory Menu. Після цього відкриється відповідне меню.

Наведені способи не охоплюють усі моделі телевізорів, представлені на ринку. Під час роботи із сервісним меню важливо не змінювати параметри навмання. Найкраще відкривати його лише тоді, коли потрібно змінити конкретне налаштування, призначення якого вам відоме.

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