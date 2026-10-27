Ця кнопка на iPhone має "суперсилу": хитрість, про яку знають не всі

На iPhone фізичну кнопку Action Button можна налаштувати так, щоб вона надавала швидкий доступ до кількох корисних команд. Наприклад, за її допомогою можна вмикати ліхтарик, записувати голосові нотатки, перекладати текст або розпізнавати музику.

Про це пише видання ZDNET. Авторка статті зізналася, що раніше використовувала цю кнопку переважно для перемикання звуку дзвінка. Та поради користувачів Reddit спонукали її пошукати інші способи застосування Action Button.

Як налаштувати кнопку

Спочатку відкрийте застосунок "Команди" та створіть окрему папку з командами, які хочете зробити доступними через Action Button. До неї можна додати команди для ввімкнення ліхтарика, запису голосових нотаток, перекладу тексту або запуску Shazam.

Далі перейдіть у "Параметри", відкрийте розділ Action Button і перегляньте доступні варіанти, доки не знайдете пункт "Команди". Виберіть його, а потім укажіть створену папку. Після цього натискання кнопки відкриватиме доступ до зібраних у ній команд.

Як налаштувати кнопку для різних режимів фокусування

Action Button можна налаштувати так, щоб її функції змінювалися залежно від активного режиму фокусування. Авторка статті використовує ці режими під час роботи, сну та тренувань, налаштовуючи команди для різних ситуацій.

Наприклад, вона хотіла швидко відкривати будильники, коли на iPhone активовано режим "Сон". Для цього авторка ввела в застосунку "Команди" запит: "Коли ввімкнено режим фокусування "Сон", відкрий застосунок "Годинник". В іншому випадку відкрий "Карти"".

Другу умову вона додала, щоб команда виконувала різні дії залежно від того, чи активний режим "Сон".

Які ще дії можна налаштувати

Apple спростила створення команд: тепер користувачі можуть описати потрібну дію голосом або текстом, а застосунок сам налаштує умови за принципом "якщо – то".

Наприклад, у режимі "За кермом" можна налаштувати запуск навігаційного застосунку або відкривання гаражних воріт після повернення додому. Під час перегляду телевізора Action Button може відкривати пульт Apple TV на iPhone, а в режимі "Фітнес" – запускати застосунок для потокового відтворення музики.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому не варто постійно користуватися режимом енергозбереження на смартфоні. Хоча він допомагає довше обходитися без підзарядки, водночас може знижувати продуктивність пристрою та обмежувати роботу застосунків.