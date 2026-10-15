Це може здивувати: про що попереджають стрілки біля значка Wi-Fi на смартфоні

На деяких смартфонах Android поруч зі значком Wi-Fi можна побачити маленькі стрілки, які показують обмін даними через бездротове з'єднання. Стрілка вгору означає передавання інформації з пристрою, а стрілка вниз – її отримання. Самі по собі ці індикатори не свідчать про несправність, проте в певних ситуаціях можуть допомогти помітити проблеми з підключенням.

Інформацію про те, що означають стрілки біля значка Wi-Fi, зібрав OBOZ.UA. Такі індикатори допомагають зрозуміти, чи передає смартфон дані через бездротову мережу.

Що означають стрілки біля значка Wi-Fi

Стрілка спрямована вгору, сигналізує про відправлення даних зі смартфона. Наприклад, це відбувається, коли користувач завантажує фотографії в хмарне сховище або надсилає файли через месенджер.

Стрілка вниз, навпаки, вказує на отримання інформації пристроєм. Такий індикатор може з'являтися під час відкриття вебсторінок, завантаження файлів або перегляду відео в інтернеті.

Якщо на екрані одночасно відображаються обидві стрілки, це означає, що смартфон і надсилає, і отримує дані. Це звичайний процес роботи мережі, адже багато програм постійно обмінюються інформацією із серверами у фоновому режимі.

Що означають стрілки на Android. Джерело: Computer Hoy

Водночас стрілки не показують швидкість інтернету й не вказують, який саме застосунок використовує з'єднання. Вони лише сигналізують про передавання даних. До того ж такі індикатори є не на всіх Android-пристроях: їхній вигляд і розташування залежать від виробника смартфона та встановленої оболонки.

Також не варто плутати стрілки зі смужками рівня сигналу Wi‑Fi. Смужки відображають силу прийнятого сигналу, тоді як стрілки показують активність обміну даними.

Коли стрілки біля Wi-Fi можуть вказувати на проблему

Якщо вебсторінки не відкриваються, завантаження зупиняється або застосунки втрачають з'єднання, індикатори можуть допомогти оцінити ситуацію. Проте визначити причину несправності лише за стрілками неможливо.

Відсутність стрілок сама по собі не означає, що смартфон зламався або втратив підключення до Wi-Fi. Найчастіше це свідчить лише про те, що в конкретний момент пристрій не передає й не отримує дані.

Смартфон. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Якщо інтернет працює нестабільно, спробуйте відкрити інший сайт або вимкнути й повторно ввімкнути Wi-Fi в налаштуваннях смартфона. Якщо сигнал слабкий, варто підійти ближче до роутера.

Крім того, перевірте, чи працює інтернет на інших пристроях, підключених до тієї самої мережі. Якщо проблема виникає лише на смартфоні, спробуйте під'єднатися до іншої мережі Wi-Fi та перезавантажити пристрій. Це базові рекомендації Google щодо усунення проблем із бездротовим підключенням на Android.

Не слід плутати звичайне перезавантаження смартфона зі скиданням до заводських налаштувань, оскільки остання дія може призвести до втрати збережених даних і налаштувань. Якщо ж інтернет не відновлюється, варто звернутися до провайдера або адміністратора мережі.

Нагадаємо, покращити покриття домашньої мережі Wi-Fi можна за допомогою старого смартфона. Його можна використовувати як додаткову точку доступу, щоб передавати сигнал у місця, де основний роутер працює недостатньо ефективно.

Як писав OBOZ.UA, мобільний інтернет варто вимикати, коли смартфон підключений до Wi-Fi. Це допоможе уникнути зайвого використання мобільного трафіку, адже деякі застосунки та системні служби можуть продовжувати передавати дані через мобільну мережу.