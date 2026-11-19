Три пристрої врятують вас під час відключень світла: мають бути в кожному домі

Без світла стає важче працювати, підтримувати зв'язок із близькими, користуватися побутовою технікою та навіть отримувати актуальну інформацію. Проте правильно підібрані пристрої допоможуть зберегти хоча б частину звичного комфорту.

OBOZ.UA розповідає, які три ґаджети варто мати вдома на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням. Вони відрізняються можливостями та призначенням, але разом здатні забезпечити найважливіші побутові потреби.

Джерело безперебійного живлення для інтернету

Однією з головних проблем під час відключення світла стає відсутність домашнього інтернету. Навіть якщо ноутбук або смартфон заряджені, без живлення роутер перестає працювати.

Вирішити цю проблему допоможе джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Це пристрій із вбудованим або зовнішнім акумулятором, який автоматично забезпечує електроенергією підключене обладнання після зникнення напруги в мережі.

Залежно від ємності акумулятора та споживання обладнання ДБЖ може підтримувати роботу роутера протягом кількох годин. Це особливо корисно для людей, які працюють дистанційно, навчаються онлайн або потребують постійного доступу до інформації.

Водночас важливо враховувати, що резервне живлення роутера не гарантує наявності інтернету. Для цього обладнання провайдера також повинно працювати під час відключень. Крім того, ДБЖ необхідно підбирати відповідно до напруги та потужності підключених пристроїв.

Павербанк для заряджання смартфонів та інших ґаджетів

Ще один незамінний помічник під час відключень – портативний акумулятор, або павербанк. Він дозволяє заряджати смартфони, навушники, планшети та інші невеликі електронні пристрої без доступу до розетки.

Для повсякденних потреб можна розглянути моделі ємністю від 10 000 мАг. Якщо ж світла немає тривалий час, практичнішим вибором стане павербанк на 20 000–30 000 мАг.

Залежно від ємності батареї, ефективності заряджання та характеристик смартфона такий пристрій може забезпечити кілька поповнень заряду. Особливо зручними є моделі з кількома USB-портами, які дозволяють заряджати різні ґаджети одночасно.

Окремі потужні павербанки також підходять для ноутбуків. Однак для цього необхідно перевірити підтримку відповідної потужності та стандарту заряджання, зокрема USB Power Delivery. Головна перевага павербанка – мобільність. Його можна взяти із собою в дорогу, на роботу або тримати зарядженим удома на випадок непередбачуваних ситуацій.

Портативна зарядна станція для побутової техніки

Якщо павербанк переважно призначений для невеликої електроніки, то зарядна станція здатна забезпечувати живлення значно потужніших пристроїв.

Портативна електростанція оснащується акумулятором великої ємності, розетками змінного струму та різними портами для підключення техніки.

Залежно від характеристик станції до неї можна під'єднати ноутбук, телевізор, освітлення, вентилятор і навіть холодильник. Деякі моделі також можуть живити сумісне медичне обладнання, хоча для критично важливих приладів необхідно окремо перевіряти вимоги до надійності та безперервності живлення.

Перед купівлею важливо оцінити два основні параметри:

Ємність акумулятора (Вт·год) – визначає, скільки енергії може накопичувати станція та як довго вона живитиме техніку.

– визначає, скільки енергії може накопичувати станція та як довго вона живитиме техніку. Вихідна потужність (Вт) – показує, які саме пристрої можна підключити та чи витримає станція їхню одночасну роботу.

Додатковою перевагою деяких зарядних станцій є можливість заряджання від сонячних панелей. Це дозволяє частково поповнювати запас енергії навіть за відсутності централізованого електропостачання.

Водночас зарядну станцію не можна підключати до домашньої електромережі через звичайну розетку для живлення всієї оселі. Для цього потрібна спеціально організована система підключення.

Найкращий результат забезпечує поєднання всіх трьох пристроїв. ДБЖ допоможе підтримувати роботу інтернету, павербанк збереже заряд мобільних ґаджетів, а портативна станція забезпечить електроенергією побутову техніку. Разом вони дозволять значно легше переживати тривалі відключення світла.

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