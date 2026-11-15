SpaceX вперше в історії "зловила" космічний корабель Starship після польоту на орбіті: що це означає

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вперше змогла "зловили" механічними клішнями своєї стартової вежі корабель Starship, який повертався з орбіти. Так було завершено його 15-й випробувальний політ, який почався на космодромі Starbase у Техасі і тривав одну добу. Зупинка Starship механічними кранами стартового майданчика була запланованим актом випробування корабля.

Сталося не зовсім так, як все планувалося. Перший ступінь ракети, бустер Super Heavy на вежу не повернувся, і його, як повідомили в SpaceХ, відправили в Мексиканську затоку. А сам апарат Starship успішно приземлився 14 листопада, о 23:20 за київським часом.

Повернення Starship на Землю

Starship дістався до стартового майданчика. Джерело: SpaceX

Вся місія тривала 22,5 години, з яких понад 21 годину корабель провів на орбіті. За цей час він облетів Землю 14 разів.

Близько 21:20 за київським часом команда востаннє перевірила системи корабля, зокрема теплозахисний екран і аеродинамічні керма, а також саму вежу, і дала дозвіл на повернення.

О 22:23 корабель на десять секунд увімкнув один двигун, щоб зійти з орбіти, а близько 22:58 увійшов в атмосферу.

На підльоті до космодрому корабель виконав віраж, під час якого повністю розвернувся і вертикально пішов вниз. У цей час Starship увімкнув двигуни для гальмування. Коли корабель дістався до вежі, механічні клішні підхопили його в повітрі.

Starship дістався до стартового майданчика. Джерело: SpaceX

Несправність у бустері

Бустер Super Heavy, як і Starship, вважається багаторазовим апаратом. Він мав повернутися на ту саму вежу всього за кілька хвилин після старту. Але, як стверджують в SpaceX, він передчасно завершив маневр повернення через сигнал про малий запас пального. Система наведення визначила, що бустер летить не туди, де його можна зловити, автоматично скасувала ловлю і скерувала його в затоку.

Там Super Heavy підірвала система аварійного знищення. Першопричину відмови в компанії ще з'ясовують.

Starship дістався до стартового майданчика. Джерело: SpaceX

Раніше було навпаки – бустери свого "зорельота" SpaceX тричі вдало ловила, а ось верхній, головний ступінь корабля не ловився жодного разу.

В SpaceX кажуть, що коли і обидва ступені будуть повертатися на землю, і сам корабель, Starship можна буде назвати справжньою повністю багаторазовою ракетою.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, ще у 2019 році Ілон Маск вперше показав космічний корабель Starship, який він назвав "зорельотом" і стверджував, що апарат зможе переправляти на інші планети людей і значну кількість вантажів, необхідних для будівництва баз.

З того часу тривали випробування і бустерів Super Heavy, і самого апарата Starship.

Проте лише 22 травня поточного року SpaceX здійснила перший вдалий запуск ракети Starship V3. Апарат зміг розгорнути на орбиті макети супутників, а контрольоване приводнення сталося в Індійському океані.