Шедевр? Вийшли відгуки на довгоочікувану Grand Theft Auto 6: гра заробила $1,5 млрд ще до релізу

За день до офіційного релізу Grand Theft Auto VI з'явилися перші рецензії на одну з найочікуваніших відеоігор останнього десятиліття. Критики називають новинку Rockstar Games справжнім шедевром, відзначаючи масштаб відкритого світу, неймовірну деталізацію та захопливий сюжет.

GTA 6 отримала надзвичайно високі оцінки на агрегаторах Metacritic та OpenCritic. Водночас гра вже стала комерційним феноменом: за оцінками аналітиків, попередні замовлення принесли близько $1,5 млрд.

Які оцінки отримала GTA 6

18 листопада 2026 року, після завершення ембарго на публікацію рецензій, ігрові видання почали ділитися своїми враженнями від Grand Theft Auto VI.

Перші результати виявилися вражаючими. Гра набрала 99 балів зі 100 на Metacritic, а на OpenCritic її середня оцінка становила приблизно 98 балів зі 100. Частка позитивних рекомендацій критиків на OpenCritic сягнула 100%.

Такі показники ставлять новинку в один ряд із найвище оціненими відеоіграми в історії.

Для порівняння, попередні проєкти Rockstar Games мають такі оцінки на Metacritic:

Grand Theft Auto IV – 98 балів;

Grand Theft Auto V – 97 балів;

Red Dead Redemption 2 – 97 балів.

Водночас оцінки GTA 6 ще можуть змінюватися в міру надходження нових рецензій.

Що пишуть критики про Grand Theft Auto VI

Одну з найвищих оцінок грі поставило видання Forbes – 100 зі 100 балів. У рецензії журналіст зазначив, що GTA 6 стала саме тим унікальним досвідом, який обіцяли розробники.

GTA 6 відгуки критиків. Джерело: metacritic.com

Особливої похвали удостоївся відкритий світ. На думку оглядача, Rockstar створила один із найвражаючих віртуальних світів в історії відеоігор. Водночас найбільше його вразили не лише масштаби локацій, а й мешканці цього світу – їхня анімація, поведінка та величезна кількість діалогів.

Видання Digitally Downloaded оцінило новинку на 90 балів зі 100. У своїй рецензії автор зосередився на художній та культурній цінності гри.

GTA 6 відгуки критиків. Джерело: metacritic.com

Журналіст зазначив, що важливою частиною мистецтва є дискусії, які воно породжує. Оглядач присвятив аналізу художніх особливостей GTA VI майже три тисячі слів і припустив, що багатомільярдна гра Rockstar стане одним із найбільш обговорюваних релізів року.

Максимальні 100 балів зі 100 виставило й Hobby Consolas. На думку редакції, GTA 6 не просто виправдала очікування, а перевершила всі обіцянки розробників.

GTA 6 відгуки критиків. Джерело: metacritic.com

Критики назвали новинку грандіозною пригодою у величезному світі, переповненому деталями та різноманітними заняттями. За їхніми словами, навіть після завершення основної сюжетної лінії гравець може виявити, що дослідив лише невелику частину всього доступного контенту.

Окремо журналісти відзначили аудіовізуальну складову, назвавши її однією з найкращих серед ігор нинішнього покоління консолей. Hobby Consolas вважає GTA 6 більш ніж гідним претендентом на звання гри року.

Захоплений відгук опублікувало й британське видання The Guardian, яке поставило п'ять зірок із п'яти. Оглядачка Кеза Макдональд підкреслила надзвичайний реалізм гри. За її словами, величезний світ GTA 6 поєднує фірмовий хаос серії, сатиру та божевільні пригоди з несподівано зворушливою історією двох закоханих утікачів. Особливу увагу журналістка приділила тому, як Rockstar вдалося зробити головних героїв більш людяними. Історія Джейсона та Люсії додає грі емоційної глибини, якої раніше не завжди вистачало серії.

GTA 6 відгуки критиків. Джерело: opencritic.com

Таким чином, перші рецензії свідчать, що Grand Theft Auto VI вдалося поєднати технологічний прорив, величезний відкритий світ і захопливу історію, зберігши впізнаваний стиль попередніх частин.

Ще до появи на ринку Grand Theft Auto VI продемонструвала феноменальні комерційні результати. Як повідомляє Forbes із посиланням на дослідницьку компанію Sensor Tower, попередні замовлення гри могли принести приблизно $1,54 млрд.

За оцінками аналітиків, гравці замовили майже 16 млн копій GTA 6 для консолей PlayStation та Xbox. Варто зазначити, що ці цифри є незалежними аналітичними оцінками, а не офіційно підтвердженими фінансовими результатами Rockstar Games.

Рекордний попит свідчить про величезний інтерес до нової частини серії, попередня гра якої, GTA 5, вийшла ще у 2013 році. Аналітики прогнозують, що Grand Theft Auto VI може стати одним із найуспішніших запусків не лише в історії відеоігор, а й усієї індустрії розваг.

Коли вийде GTA 6 і на яких платформах

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI запланований на 19 листопада 2026 року. Спочатку гра буде доступна власникам PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Події розгортаються у вигаданому американському штаті Леоніда, прототипом якого стала Флорида. Центральне місце на карті посідає Вайс-Сіті – сучасне переосмислення культового міста із Grand Theft Auto: Vice City. Головними героями виступають Джейсон Дюваль і Люсія Камінос – пара, яка опиняється втягнутою у небезпечну кримінальну історію.

З огляду на перші оцінки критиків та рекордний інтерес гравців, Grand Theft Auto VI вже претендує на статус однієї з найважливіших відеоігор покоління. Проте остаточне уявлення про її успіх сформується після повноцінного релізу та появи відгуків мільйонів гравців.

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