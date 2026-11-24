Що означає значок ключа на екрані Android: чи варто хвилюватися

Рядок стану Android призначений для того, щоб користувачі могли швидко отримувати важливу інформацію про роботу смартфона. Однак серед численних позначок легко не помітити щось незвичне – наприклад, символ, який нагадує ключ, повернутий зубцями ліворуч.

Що означає цей знак, розповіло видання Engadget. Ця піктограма повідомляє, що інтернет-з’єднання зашифроване. Тож хвилюватися за його безпеку не варто.

Якщо точніше, значок повідомляє, що ви під’єднані до мережі через VPN, який шифрує інтернет-трафік і захищає його від сторонніх осіб. Чимало людей вважають VPN важливим інструментом для безпеки в інтернеті, а сучасні версії Android підтримують цю технологію на рівні операційної системи. Отже, піктограма ключа підтверджує, що VPN захищає ваше з’єднання. Якщо ж вона зникає, це може свідчити про порушення шифрування – і дає змогу вчасно звернути на це увагу.

Якщо ви користуєтеся VPN, але не хочете бачити значок ключа в рядку стану, варіантів небагато. Оскільки ця піктограма пов’язана з безпекою та конфіденційністю, більшість пристроїв Android не мають вбудованої функції для її приховування. Така можливість є лише у власників Samsung Galaxy. Для цього потрібно завантажити з Galaxy Store набір інструментів для персоналізації Good Lock, відкрити модуль QuickStar і вимкнути відображення значка ключа та інших піктограм.

VPN на смартфоні захищає ваш... Джерело: PonyWang Розгорнути

Як увімкнути або вимкнути VPN на Android

Значок ключа з’являється лише тоді, коли VPN активний. Тому єдиний спосіб прибрати його – вимкнути VPN. Якщо ви користуєтеся стороннім застосунком, відкрийте його та вимкніть з’єднання. Деякі VPN-застосунки також показують постійне сповіщення з кнопкою вимкнення, тож зробити це можна ще швидше. На смартфонах Pixel та інших пристроях із майже незміненою версією Android можна також відкрити панель швидких налаштувань і натиснути на число поруч зі значком профілю внизу екрана. Так ви побачите активні фонові застосунки, серед яких можна знайти VPN і натиснути "Зупинити".

Якщо ви не знаєте, яким саме VPN користуєтеся, відкрийте налаштування телефона й перейдіть до розділу "Мережа й інтернет" → "VPN". Потім виберіть потрібний сервіс зі списку. На смартфонах Samsung Galaxy шлях дещо інший: "Налаштування" → "Підключення" → "Інші налаштування підключення" → "VPN". Відкриється практично такий самий екран. Якщо ви під’єднані до VPN, навпроти нього буде напис "Підключено". Натисніть на активне з’єднання та виберіть "Від’єднатися". Якщо ж VPN зараз не працює, натискання на нього відкриє відповідний застосунок, де можна буде встановити з’єднання.

Якщо натиснути на значок шестерні поруч із назвою VPN, можна змінити його додаткові налаштування. За потреби налаштувати VPN вручну можна за допомогою значка плюса у верхньому правому куті екрана, але зазвичай це варто робити лише досвідченим користувачам. Усі інші параметри сервісу налаштовуються в його фірмовому застосунку. Оскільки інтерфейси різних VPN відрізняються, якщо ви не знаєте, як скористатися певною функцією, зверніться до інструкції свого провайдера.

VPN, вбудований в Android аб... Джерело: Pexels Розгорнути

Чи потрібен VPN на Android?

Якщо ви досі не користуєтеся VPN, можливо, замислюєтеся, чи варто встановлювати його на смартфон Android. Чи дійсно корисним буде такий сервіс, значною мірою залежить від того, наскільки важливою для вас є конфіденційність, як ви користуєтеся стримінговими платформами та чи маєте вже доступ до VPN, чи спершу доведеться оформити передплату.

VPN не робить вас повністю анонімними, адже універсального способу захистити приватність в інтернеті не існує. Такий сервіс приховує вашу IP-адресу від мереж, інтернет-провайдерів і сайтів, які ви відвідуєте, але визначити вашу особу можна й іншими способами. Наприклад, якщо ви ввійшли в облікові записи Facebook або Google, які відстежують вашу активність на різних сайтах, ці платформи все одно знатимуть, хто ви. Крім того, сайти можуть стежити за вашою поведінкою за допомогою файлів cookie та цифрового відбитка пристрою – унікального поєднання його апаратних і програмних характеристик. Водночас VPN може перешкодити інтернет-провайдеру або недобросовісним власникам публічних мереж переглядати вашу активність в інтернеті.

Ще одна поширена причина користуватися VPN – створити враження, ніби ви перебуваєте в іншій країні. Зазвичай це потрібно для доступу до контенту, обмеженого за регіоном. Наприклад, Netflix може пропонувати в інших країнах фільми й серіали, недоступні у вашому регіоні через ліцензійні угоди. VPN дає змогу змінити віртуальне місцеперебування на потрібну країну і отримати доступ до такого контенту.

Попри всі переваги, VPN може створювати певні незручності під час користування інтернетом. Деякі сайти сприймають підключення з IP-адреси VPN як підозріле, тому частіше пропонують пройти додаткові перевірки, наприклад CAPTCHA. Інші ресурси можуть узагалі не відкриватися, доки ви не вимкнете VPN. Та все ж, якщо ви вже платите за сервіс, до якого входить VPN, варто спробувати його на смартфоні та оцінити, наскільки зручно ним користуватися.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як захистити смартфон на Android від перезаряду під час нічного заряджання.