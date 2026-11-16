Що не можна робити, якщо ваш смартфон намок: буде лише гірше

Випадково впустити смартфон у воду або іншу рідину – справжній стрес. Хоча сучасні телефони дедалі частіше мають захист від вологи (зокрема, клас захисту IP6 або вище), це не означає, що їх можна надовго занурювати або опускати на значну глибину. До того ж деякі рідини, у складі яких є не лише вода, можуть залишати липкий наліт.

Щоб знову безпечно користуватися гаджетом, його доведеться ретельно очистити, вказує видання BGR. Але визначити, коли телефон уже повністю висох і його можна вмикати, буває вкрай непросто. На щастя, деякі смартфони Samsung мають спеціальні запобіжники: якщо пристрій виявляє вологу, він блокує заряджання через USB, вимикає відповідні функції або показує попередження з вимогою негайно від’єднати кабель. Подібні системи є й у пристроях інших виробників.

Однак правильно висушити телефон – непроста задача, тому користувачі іноді вдаються до незвичних способів прискорити цей процес. Але помилкові дії можуть лише погіршити ситуацію або навіть остаточно зіпсувати пристрій. Інтернет переповнений різноманітними порадами, проте далеко не всі вони корисні. Тож розглянемо найпоширеніші міфи та помилки, яких варто уникати, якщо смартфон намок.

Не підключайте мокрий телефон до зарядного пристрою

Поки гаджет не висохне, заря... Джерело: Pexels Розгорнути

Заряджати смартфон, поки він мокрий, – ідеальний спосіб спричинити коротке замикання. Вода проводить електрику, тому струм може піти непередбаченим шляхом через роз’єм і контакти пристрою. Деякі виробники, зокрема Apple, Google і Samsung, оснащують смартфони датчиками вологи, які розпізнають краплі води. Якщо сенсори їх виявляють, телефон блокує можливість заряджання.

Якщо зарядити пристрій конче необхідно, наприклад у надзвичайній ситуації, можна скористатися бездротовою зарядкою. Вона не потребує підключення до роз’ємів і контактів, оскільки працює завдяки електромагнітній індукції. Проте краще не ризикувати і дати смартфону висохнути щонайменше 48 годин, перш ніж знову підключати звичайний USB-зарядний пристрій. І пам’ятайте: це лише орієнтовний термін. Для цілковитої безпеки краще зачекати ще кілька днів.

Не кладіть мокрий телефон у сирий рис

Сушити смартфон у сирому рис... Джерело: Ivars Timcuks Розгорнути

Спробуйте занурити руку в рис, а потім витягнути її. Ви одразу помітите, скільки дрібного пилу та частинок залишилося на шкірі. Те саме відбувається зі смартфоном, особливо якщо він вологий: дрібні частинки можуть потрапити всередину, звідки їх буде складно дістати. Тому краще дати пристрою висохнути природним шляхом на повітрі, ніж класти його в пакет із рисом. Якщо хтось радить вам скористатися цим способом, не дослухайтеся: це міф, який може завдати більше шкоди, ніж користі.

Якщо вам подобаються подібні хитрощі, є безпечніша альтернатива, але це не рис. Компанії Honor та Asurion радять покласти смартфон у герметичний пакет разом із невеликими пакетиками силікагелю – їх часто можна знайти у взутті або пакуванні одягу. Вони краще поглинають вологу, не розсипаючи дрібних частинок і не контактуючи безпосередньо з гаджетом.

Не трусіть телефон надто сильно, намагаючись його висушити

Утоплений смартфон в жодному... Джерело: Pexels Розгорнути

Якщо смартфон контактував із рідиною, сильне струшування може лише погіршити ситуацію. Водночас обережно струсити пристрій, щоб видалити частину води, цілком допустимо. Важливо розуміти, що побачити всі краплі, які могли потрапити всередину, неможливо: деякі з них настільки малі, що їх не помітити. Тому краще дозволити силі тяжіння зробити свою справу й дати смартфону висохнути природним шляхом. Інтенсивне струшування може загнати рідину ще глибше, через що видалити залишки вологи без додаткового втручання, наприклад за допомогою спеціального очищувального розчину, буде складніше.

Поки телефон сохне, тримайте його роз’ємом донизу, зніміть чохол і від’єднайте всі знімні елементи. Також залиште пристрій у добре провітрюваному місці. Якщо ж він побував у рідині, відмінній від води, негайно вимкніть його. У такому разі перед сушінням знадобиться додаткове очищення. Samsung, зокрема, рекомендує використовувати для цього дезінфекційний засіб або розчин на основі спирту та серветку з мікрофібри.

Не використовуйте зовнішні джерела тепла для сушіння телефона

Дрібні краплі всередині смар... Джерело: Unsplash Розгорнути

Може виникнути спокуса прискорити сушіння за допомогою фена, але це одна з найгірших ідей. Не варто також класти смартфон у духовку чи залишати під палючим сонцем – так ви лише збільшите ризик пошкодження. Висока температура може деформувати корпус і навіть зіпсувати екран. Крім того, під впливом тепла клей, яким скріплені різні частини смартфона, розм’якшується. Це стосується, зокрема, кріплень біля акумулятора, задньої панелі та дисплея.

Є й інша небезпека – так званий ефект сауни. Під дією тепла краплі води перетворюються на пару, яка може проникнути ще глибше всередину пристрою. Окремо варто пам’ятати про літій-іонний акумулятор, для якого висока температура особливо небезпечна. Якщо батарея тривалий час перебуватиме під впливом сильного нагрівання, вона може роздутися або навіть розірватися. Тому контакт із джерелами інтенсивного тепла може остаточно вивести смартфон з ладу.

Найкраще рішення – запастися терпінням і дати пристрою висохнути на повітрі. Так ви не ризикуватимете завдати йому додаткової шкоди. Поки смартфон сохне, тримайте його вимкненим: це допоможе припинити проходження електричного струму через вологі компоненти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як захистити акумулятор смартфона від перезаряду, якщо ви заряджаєте його вночі.