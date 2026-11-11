Проста функція захистить Android під час нічної зарядки: як ввімкнути

Заряджати телефон уночі – надзвичайно зручно. Вранці прокидаєшся, а смартфон уже повністю готовий до роботи. Однак така звичка має свою ціну: з таким підходом акумулятор швидше зношується.

На щастя, цього можна уникнути, не відмовляючись від нічного заряджання, пише видання Make Use Of. В операційній системі Android є функція адаптивного заряджання (Adaptive Charging), яка допомагає зменшити зношування батареї, водночас даючи змогу прокидатися з повністю зарядженим телефоном.

В адаптивному режимі смартфо... Джерело: SolStock Розгорнути

Чому не варто постійно тримати акумулятор зарядженим на 100%

У більшості сучасних смартфонів встановлені літій-іонні акумулятори, які не люблять постійно перебувати в повністю зарядженому стані. Щойно заряд досягає 100%, елементи батареї виходять на максимально можливий рівень напруги, через що хімічні процеси деградації прискорюються. Поки акумулятор залишається повністю зарядженим, його внутрішні компоненти перебувають під постійним навантаженням. Ба більше, цей процес починається вже тоді, коли рівень заряду перевищує 80%. Саме тому функція захисту акумулятора в Android за замовчуванням припиняє заряджання після досягнення цієї позначки.

Схожа проблема виникає і за надто низького рівня заряду. Коли батарея розряджається нижче 20%, вона також зазнає додаткового навантаження, яке негативно позначається на її довговічності. Звідси й походить правило 20-80: бажано підтримувати заряд акумулятора приблизно в цих межах, а не щоразу розряджати його до нуля й заряджати до максимуму.

Саме тут і криється проблема нічного заряджання. Якщо під'єднати телефон до зарядного пристрою перед сном, уже за перші кілька годин він досягне 100%. Решту ночі смартфон просто залишатиметься повністю зарядженим. Хоча сучасні акумулятори краще витримують періодичне заряджання до максимуму, регулярне повторення такої практики протягом місяців поступово погіршує їхній стан. Через це батарея може зношуватися на 10-15% швидше. Різниця не надто велика, але й ігнорувати її не варто, особливо якщо ви плануєте користуватися телефоном кілька років.

Адаптивне заряджання допоможе зменшити зношування акумулятора

Адаптивне заряджання – вбудована функція, яка допомагає розв'язати саме цю проблему. Коли ви під'єднуєте смартфон до зарядного пристрою на ніч, спочатку він заряджається до 80% у звичайному режимі. Після цього процес сповільнюється або тимчасово призупиняється, щоб акумулятор не досягав 100% надто рано. Смартфон розраховує час так, щоб завершити заряджання за кілька хвилин до вашого звичного пробудження або сигналу будильника. У результаті ви отримуєте найкраще з обох варіантів: уранці телефон повністю заряджений, але під час сну йому не доводиться годинами залишатися на рівні 100%.

Вночі варто відмовитись від... Джерело: Dobrila Vignjevic Розгорнути

Виробники смартфонів можуть по-різному називати цю функцію, але принцип її роботи однаковий. Google використовує назву Adaptive Charging, Samsung – Sleep time protection ("Захист під час сну"), а Motorola – Optimized charging ("Оптимізоване заряджання").

На смартфонах Pixel потрібно відкрити Налаштування → Батарея → Стан акумулятора → Оптимізація заряджання, увімкнути параметр Use charging optimization і вибрати Adaptive Charging.

потрібно відкрити Налаштування → Батарея → Стан акумулятора → Оптимізація заряджання, увімкнути параметр Use charging optimization і вибрати Adaptive Charging. На телефонах Samsung перейдіть до Налаштування → Батарея → Захист акумулятора та активуйте Sleep time protection. Якщо такого пункту немає, переконайтеся, що вибрано режим Basic ("Базовий").

перейдіть до Налаштування → Батарея → Захист акумулятора та активуйте Sleep time protection. Якщо такого пункту немає, переконайтеся, що вибрано режим Basic ("Базовий"). На смартфонах Motorola відкрийте Налаштування → Батарея → Захист акумулятора й увімкніть відповідну функцію. На деяких моделях можна додатково налаштувати її роботу: вибрати Smart schedule ("Розумний розклад"), за якого смартфон усе регулюватиме автоматично, або Manual schedule ("Ручний розклад"), де час заряджання потрібно встановити самостійно.

Водночас функція почне працювати не відразу. Спочатку смартфону знадобиться певний час (зазвичай близько двох тижнів), щоб вивчити ваші звички заряджання та графік сну. Якщо ви лягаєте спати і прокидаєтеся в різний час або заряджаєте телефон нерегулярно, функція може працювати не так ефективно. Важливо і те, що вдень адаптивне заряджання не впливатиме на швидкість поповнення заряду.

Є ще одне налаштування, яке варто змінити для нічного заряджання

Швидке заряджання дуже зручне в більшості ситуацій. Проте що вища швидкість поповнення заряду, то більше тепла виділяється і тим сильніше навантажуються елементи акумулятора. А нагрівання – один із чинників, які найшвидше прискорюють старіння літій-іонної батареї. Особливо це актуально для тих, хто заряджає смартфон уночі за допомогою бездротової зарядної станції, адже такий спосіб зазвичай супроводжується сильнішим нагріванням, ніж заряджання через кабель.

Під час нічного заряджання швидкість поповнення батареї не має особливого значення. Тому ще один спосіб подбати про акумулятор – вимкнути швидке заряджання на час сну. Робити це вручну щоразу не обов'язково: можна налаштувати автоматизацію, яка, наприклад, вимикатиме швидке заряджання о 22:00 і знову активуватиме його вранці після пробудження.

Щоправда, така можливість є не на всіх Android-смартфонах. Але якщо ваш телефон підтримує вимкнення швидкого заряджання, варто скористатися цим налаштуванням. На смартфонах Galaxy це легко зробити за допомогою функції "Режими та сценарії" (Routines).

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 4 налаштування Android суттєво поліпшать його роботу.