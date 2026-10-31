Проблема є достатньо поширеною: Apple розіслала інструкції з ремонту та заміни тріснутих екранів iPhone Duo

Компанія Apple надала технічним спеціалістам рекомендації щодо діагностики та усунення проблеми з розтріскуванням внутрішнього дисплея iPhone Duo. Це свідчить про те, що проблема є достатньо поширеною, оскільки це вимагало офіційних рекомендацій.

Водночас у службовій записці Apple йдеться, що проблема стосується невеликої кількості iPhone Duo. Про це зазначило видання MacRumors.

Про що йдеться в рекомендаціях

Технічні рекомендації компанія надала у службовій записці, яку надіслала до магазинів Apple та авторизованих сервісних центрів Apple.

Так, якщо клієнт повідомляє про проблему, Apple порадила технічним спеціалістам оглянути iPhone Duo та відремонтувати або замінити його відповідно до стандартних процедур.

Також у службовій записці Apple йдеться, що проблема стосується невеликої кількості iPhone Duo.

"Нам відомо про проблему, яка впливає на внутрішній дисплей невеликої кількості пристроїв iPhone Duo", – йдеться у заяві Apple. Якщо у користувачів виникнуть проблеми з дисплеєм iPhone Duo, їм слід звернутися до AppleCare для заміни.

Компанія Apple заявила, що більшість iPhone Duo не схильні до цієї проблеми, а також про те, що пристрої, схоже, демонструють дефекти досить швидко після використання.

Окрім того, Apple заявила, що відкликання iPhone Duo не проводилося, і компанія ще не запустила на своєму вебсайті програму ремонту для громадськості щодо цієї проблеми.

Суть проблеми полягає в тому, що майже одразу після того, як iPhone Duo почав надходити до покупців тиждень тому, кілька перших користувачів повідомили, що внутрішній дисплей пристрою тріснув, у результаті чого посередині та праворуч на екрані з'явилися лінії.

Вебсайт з ремонту електроніки iFixit завершив розбирання iPhone Duo та заявив, що проблема, ймовірно, пов'язана з несправним шарніром на уражених пристроях. Однак Apple поки що не прокоментувала основну причину проблеми.

Нагадаємо, перший складаний смартфон від Apple надійшов у продаж лише кілька днів тому, але терміни попереднього замовлення вже перенесли на 2027 рік. При цьому покупці, які придбали iPhone Duo за 1999 доларів, почали повідомляти про проблеми, яких навряд чи очікували від настільки дорогого гаджета. Серед основних нарікань – тріщини на внутрішньому екрані, погана оптимізація застосунків, перегрівання та обмежені можливості камер.

Компанія Apple запевняє, що iPhone Duo розрахований на тривале використання. Проте перші власники вже повідомляють про пошкодження внутрішнього дисплея. Деякі з них чули хрускіт у шарнірі, після чого помічали велику тріщину посередині екрана – у місці згину. В окремих випадках пошкодження зачіпало й праву частину дисплея.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що відомий техноблогер Тім Пан вирішив перевірити, як складаний iPhone Duo витримує тривале використання. Перші 500 циклів складання блогер виконав вручну, і вже на цьому етапі лінія згину на внутрішньому 7,6-дюймовому екрані стала значно помітнішою порівняно з новим пристроєм. Таким чином, попри гучні заяви виробника, результат виявився таким самим, як у більшості наявних аналогів.