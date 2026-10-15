Подовжувач не витримає: які електроприлади не можна підключати одночасно

Коли розеток у квартирі бракує, на допомогу приходять подовжувачі та мережеві фільтри. До них зручно підключати одразу кілька пристроїв, однак далеко не всі комбінації побутової техніки безпечні.

Деякі електроприлади споживають настільки багато енергії, що їхня одночасна робота може призвести до перегрівання проводів і навіть пожежі. Видання Kobieta Interia розповіло, яку техніку краще підключати безпосередньо до розетки та як уникнути перевантаження електромережі.

Чому небезпечно підключати багато приладів до одного подовжувача

Кількість роз'ємів на мережевому фільтрі ще не означає, що всі їх можна одночасно використовувати для потужної техніки. Кожен подовжувач розрахований на певне максимальне навантаження, перевищувати яке не можна.

Якщо сумарна потужність підключених пристроїв завелика, кабель і контакти можуть нагріватися. Унаслідок цього пошкоджується ізоляція, плавиться пластик, а за несприятливих обставин може виникнути займання.

Найменше проблем зазвичай виникає з малопотужною електронікою. Настільні лампи, зарядні пристрої, ноутбуки та інша подібна техніка споживають відносно небагато електроенергії.

Натомість із побутовими приладами, які нагрівають воду, повітря або їжу, потрібно бути значно обережнішими.

Які електроприлади не можна підключати разом

Особливу увагу слід приділяти техніці, яка під час роботи створює велике навантаження на мережу.

До таких пристроїв належать:

Електрочайник. Залежно від моделі його потужність може становити 1500–2400 Вт і навіть більше.

Залежно від моделі його потужність може становити 1500–2400 Вт і навіть більше. Мікрохвильова піч. Під час розігрівання їжі вона може споживати значну кількість електроенергії.

Під час розігрівання їжі вона може споживати значну кількість електроенергії. Електрообігрівач. Часто працює протягом тривалого часу, створюючи постійне навантаження.

Пральна машина. Особливо багато електроенергії споживає під час нагрівання води.

Особливо багато електроенергії споживає під час нагрівання води. Посудомийна машина. Також має потужні нагрівальні елементи.

Також має потужні нагрівальні елементи. Тостер. Попри невеликі розміри, може споживати понад 1000 Вт.

Попри невеликі розміри, може споживати понад 1000 Вт. Сушильна машина. Залежно від конструкції потребує значної електричної потужності.

Залежно від конструкції потребує значної електричної потужності. Холодильник. Його звичайне споживання порівняно невелике, однак під час запуску компресора виникають короткочасні пускові струми.

Наприклад, якщо одночасно увімкнути через один подовжувач електрочайник потужністю 2200 Вт і обігрівач на 2000 Вт, загальне навантаження становитиме 4200 Вт. Це перевищує можливості багатьох побутових моделей.

Для великої побутової техніки та електрообігрівачів найбезпечніше користуватися відповідними настінними розетками, а для окремих потужних стаціонарних приладів може знадобитися спеціально передбачена електрична лінія.

Яке навантаження витримує подовжувач

Існує поширене переконання, що до будь-якого подовжувача можна підключати пристрої сумарною потужністю не більш як 1800 Вт. Насправді єдиного обмеження для всіх моделей немає.

Виробники зазначають допустимий струм або максимальну потужність на корпусі виробу чи в інструкції.

Наприклад, за напруги 230 В розрахункові значення такі:

10 А – приблизно 2300 Вт.

– приблизно 2300 Вт. 16 А – приблизно 3680 Вт.

Однак ці цифри не означають, що будь-який подовжувач можна постійно експлуатувати з таким навантаженням. Потрібно враховувати характеристики кабелю, стан контактів, конструкцію виробу та рекомендації виробника.

Не менш важливі можливості самої настінної розетки й електропроводки. Навіть якісний мережевий фільтр не збільшить допустиме навантаження домашньої електромережі.

Як безпечно користуватися подовжувачем

Щоб зменшити ризик перегрівання та несправностей, варто дотримуватися кількох простих правил.

Насамперед перевіряйте потужність усіх пристроїв, які плануєте підключити одночасно. Цю інформацію можна знайти на заводській етикетці або в технічній документації.

Не з'єднуйте кілька подовжувачів між собою. Також не рекомендується накривати кабелі килимами, прокладати їх у місцях, де вони можуть пошкодитися, або залишати кабель на котушці змотаним під час значного навантаження.

Регулярно перевіряйте стан вилок, розеток і проводів. Якщо пластик потемнів, з'явився запах горілого або контакти надмірно нагріваються, користуватися таким обладнанням більше не можна.

Головне правило: потужні побутові прилади краще підключати безпосередньо до належно обладнаних настінних розеток, а подовжувачі залишити для техніки з невеликим енергоспоживанням. Це допоможе уникнути небезпечного перевантаження та зберегти справність домашньої електромережі.

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