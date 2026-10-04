Одна проста зміна зробить ваш Android швидшим: що треба зробити

Усі смартфони на операційній системі Android, незалежно від бренду чи ціни, дозволяють налаштовувати швидкість системних анімацій. Ця опція існує щонайменше з часів Android 4.0 Ice Cream Sandwich і є однією з перших речей, які варто змінювати під час налаштування нового гаджета.

Втім, як зазначає видання Engadget, ця функція розташована в меню параметрів розробника, яке за замовчуванням приховане. І ось детальна інструкція, як її знайти та відкалібрувати.

Перейдіть у "Налаштування" > "Про телефон" і знайдіть пункт "Номер збірки". Залежно від моделі смартфона, він може ховатися в підменю, як-от "Відомості про ПЗ". Натисніть на цей пункт сім разів поспіль, доки на екрані не з'явиться повідомлення: "Тепер ви розробник!". Поверніться на головну сторінку налаштувань. Меню "Параметри розробника" з'явиться просто там, а якщо ні – шукайте його в розділі "Система".

Всередині на вас чекає величезний список опцій. Не поспішайте вивчати його – експерти категорично не рекомендують змінювати хоч щось, якщо ви точно не знаєте, за що відповідає конкретна функція. Але коли йдеться про системні анімації, далі шлях має бути такий: шукайте налаштування масштабу анімації в розділі "Малювання". Установіть для параметрів "Анімація вікон", "Анімація переходів" та "Тривалість анімації" значення 0.5x. Завдяки цьому більшість анімацій на смартфоні відтворюватимуться вдвічі швидше.

Майте на увазі, зменшення тривалості анімацій удвічі фактично не додає смартфону реальної продуктивності. Проте цей спосіб, випробуваний роками, дійсно змушує пристрій працювати візуально значно спритніше. Розблокування екрана, запуск застосунків і швидке перемикання між ними відчуваються майже миттєвими. До такого швидкого відгуку легко звикнути, і саме відсутність можливості змінити швидкість анімації часто стає першим, що впадає у вічі під час переходу з Android на iOS

Утім, анімації потрібні не лише для того, щоб інтерфейс виглядав живішим – вони маскують короткі затримки під час завантаження й роблять переходи між меню плавними. Трапляються випадки (особливо на бюджетних смартфонах), коли після прискорення анімації користуватися пристроєм стає менш комфортно, оскільки застосунки та меню просто не встигають завантажуватися з відповідною швидкістю.

Деякі фірмові оболонки Android, як-от Pixel UI від Google, мають довші й розтягнутіші анімації, тому їхнє прискорення дає відчутний ефект. Натомість OxygenOS на пристроях OnePlus за замовчуванням має доволі швидкі анімації, тож скорочувати їх удвічі не завжди є потреба. Хоча на флагманських моделях OnePlus з цією опцією інтерфейс взагалі виходить на абсолютно новий рівень швидкості.

Звісно, ніхто не забороняє й навпаки – уповільнити системні анімації, адже є якась своя естетика в тому, щоб спостерігати, як повільно розгортається кожен перехід і куди зникають елементи під час роботи. Єдине, про що варто пам'ятати: вимкнення тумблера "Параметри розробника" одразу скидає всі налаштування анімації до стандартних значень.

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