Незнайомці можуть дізнатись все про вас за 5 хвилин: як видалити свої дані з інтернету

Особисті дані, які залишаються у відкритому доступі, можуть стати інструментом для шахраїв, а також розкрити стороннім людям подробиці приватного життя. Перевірити, яку інформацію про людину можна знайти в мережі, можна за кілька хвилин за допомогою пошукових систем, спеціалізованих сайтів і сервісів пошуку зображень.

Про це йдеться в матеріалі ZDNET. Навіть звичайний пошук в інтернеті може розкрити більше інформації, ніж здається.

Відкриті профілі в соціальних мережах, дописи на форумах і сторінки на інших сайтах можуть містити відомості про місце проживання, коло спілкування, інтереси, роботу та звички людини.

Потенційні роботодавці, орендодавці житла й інші люди нерідко перевіряють інформацію про тих, із ким планують співпрацювати або зустрічатися. Водночас ці дані можуть зацікавити шахраїв, які збирають відомості для викрадення особистих даних або видавання себе за іншу людину.

Перший крок – ввести своє повне ім’я в пошукову систему, взявши його в лапки. Щоб звузити результати, до запиту варто додати назву міста, де ви живете, або місце роботи.

Наприклад, можна шукати своє ім’я разом із назвою населеного пункту чи компанії. Лапки допомагають знайти сторінки, на яких міститься точне поєднання слів. Перегляньте першу сторінку результатів і зверніть увагу на відкриті профілі, згадки на сайтах та інші матеріали, пов’язані з вашою особою.

Для пошуку додаткових відомостей можна скористатися сервісами на кшталт Whitepages або Spokeo. Вони збирають інформацію з відкритих реєстрів, соціальних мереж, баз даних посередників із продажу інформації та власних колекцій даних.

Залежно від сервісу та доступного рівня пошуку результати можуть містити історію адрес, вік, контактні дані, а також відомості про родичів і сімейні зв’язки. Частина інформації може бути доступною лише за платною підпискою.

Для перевірки достатньо ввести ім’я та додати відомості, які допоможуть відрізнити вас від інших людей із таким самим ім’ям, наприклад місто проживання. Якщо сервіс показує застарілі або небажані дані, варто перевірити його правила щодо видалення інформації та скористатися доступною процедурою відмови від її публікації.

Ще один спосіб оцінити цифровий слід – зворотний пошук зображень. Для цього можна використати Google Images або TinEye, завантаживши фотографію зі свого профілю в соціальній мережі.

Сайти для пошуку людей (1 хвилина). Джерело: Скриншот: Charlie Osborne/ZDNET.

Сервіс шукатиме збіги та сторінки, на яких зустрічається відповідне зображення. Це допоможе виявити старі профілі, публікації або сайти, де фотографія збереглася без вашого відома. Також можна відкрити вкладку із зображеннями в пошуковій системі й перевірити результати за власним ім’ям та місцем проживання.

Старі облікові записи теж можуть розширювати цифровий слід. Якщо людина роками використовує однакові імена користувача на різних платформах, стороннім простіше пов’язати між собою її профілі.

Для пошуку таких акаунтів автор матеріалу рекомендує WhatsMyName.app. Сервіс дає змогу перевірити, на яких сайтах може використовуватися певне ім’я користувача.

Можна ввести кілька варіантів свого нікнейму й переглянути знайдені збіги. Після цього варто перевірити, чи належать вони вам, і за потреби відновити доступ до старих облікових записів, видалити непотрібні профілі або змінити налаштування приватності.

Окрему увагу слід приділити профілям у Facebook, Instagram, TikTok, X, Bluesky та LinkedIn. Саме соціальні мережі часто стають одним із перших джерел інформації про людину.

Вам доведеться витратити кіл... Джерело: Скриншот: Charlie Osborne/ZDNET. Розгорнути

Перевірити видимість своїх сторінок можна через налаштування приватності або вийшовши зі свого акаунта й пошукавши профіль так, як це зробив би сторонній користувач. Варто переглянути доступність фотографій, списків друзів, публікацій та інших особистих відомостей.

Якщо певна інформація не призначена для широкого загалу, обмежте коло людей, які можуть її бачити. Також перевірте старі дописи, які можуть розкривати ваше місце проживання, повсякденні маршрути чи інші подробиці приватного життя.

Важливо пам’ятати, що видалення інформації з особистого профілю не гарантує її зникнення з інтернету. Копії можуть залишатися на інших сайтах, у кешованих сторінках або базах даних сторонніх сервісів. Тому після очищення профілів варто повторно перевірити пошукову видачу й окремо звернутися до ресурсів, які продовжують публікувати небажані відомості.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що користувачі Android можуть не знати, що їхній особистий номер телефону автоматично підтверджується в усіх облікових записах Google, налаштованих на одному пристрої. Це може створювати ризики для приватності, особливо якщо на смартфоні одночасно використовуються особиста пошта та робочий акаунт. Вимкнути автоматичну перевірку можна в налаштуваннях телефона.