Не викидайте: як можна використати старі USB-кабелі

У більшості з нас знайдеться шухляда або коробка, де впереміш лежать старі USB-кабелі та інші дроти, які, можливо, давно вже не потрібні. Це можуть бути старі зарядки чи кабелі від навушників, колонок чи принтерів – звідки б не взялися ці дроти, вони є електронним сміттям, яке поступово захоплює життєвий простір.

Під час прибирання може виникнути спокуса просто викинути старі кабелі у смітник, але варто спершу подумати, чи справді вони стали непотрібними. Те, що кабель більше не підходить до ваших гаджетів, ще не означає, що він не працює. Багато старих USB-кабелів і далі справно передають електричний струм – просто їхній роз’єм не сумісний із новим телефоном або ноутбуком. Інші дроти можуть бути зношеними, перетертими або взагалі без одного з роз’ємів, проте мідні жили та міцна пластикова оболонка все ще можуть стати в пригоді. Водночас використання пошкодженого кабелю для передавання струму може спричинити пожежу, тому перш ніж застосовувати його для живлення чогось іншого, переконайтеся, що знаєте, як це зробити безпечно. Видання Engadget розповіло, як безпечно і з користю використати старі кабелі у своєму побуті.

Як повторно використовувати справні USB-кабелі

Зі старих кабелів можна зібр... Джерело: Pexels Розгорнути

Перш ніж розрізати кабель, перевірте, чи він досі передає електричний струм. Якщо дріт працює, не обов’язково його позбуватися. Він може й надалі виконувати свою початкову функцію, просто в іншому місці або для конкретного завдання.

Облаштуйте окрему зарядну станцію. Зберіть усі справні кабелі, розмістіть їх біля розетки поруч із робочим столом або кухонною стільницею та підпишіть, для яких пристроїв вони призначені. Так дроти не плутатимуться, а вам не доведеться щоразу шукати зарядний пристрій, коли телефон або планшет розрядиться. Навіть якщо старий кабель не підтримує швидкого заряджання, він усе одно допоможе трохи підзарядити пристрій, поки ви готуєте вечерю, – і не доведеться йти по зарядку до іншої кімнати.

Або можна зібрати окремий комплект кабелів для подорожей. Запасні дроти стануть у пригоді під час відпустки чи відрядження. Якщо ви випадково забудете один із них в аеропорту або готельному номері, буде не так прикро втратити саме цей кабель, як найкращий із тих, що маєте. До того ж окремий комплект у невеликій дорожній сумці позбавить потреби поспіхом збирати всі потрібні дрібниці перед відпусткою або незапланованою поїздкою.

Використовуйте кабелі для живлення невеликих аксесуарів. Старі дроти, якими ви більше не заряджаєте телефон чи планшет, можуть підійти для живлення світлодіодного підсвічування за монітором або освітлення темного куточка робочого столу. Якщо ви маєте базові навички роботи з електронікою, справні USB-кабелі можна використати й у невеликих саморобних проєктах, наприклад для простих датчиків. Для цього, найімовірніше, знадобляться паяльник і терпіння, але навіть ціла шухляда старих дротів може перетворитися на щось справді корисне.

Як перетворити USB-кабелі на побутові речі та матеріали для творчості

Старий кабель може знадобити... Джерело: Pexels Розгорнути

Навіть кабелі, які вже не можуть надійно заряджати пристрої, містять матеріали, які варто використати повторно. Варіантів чимало – усе залежить від вашої фантазії та навичок.

Мідні жили можуть стати несподівано зручним матеріалом для підв’язування рослин у саду. Якщо зняти зовнішню оболонку та внутрішню ізоляцію, оголений або луджений мідний дріт буде достатньо гнучким, щоб обережно підв’язати стебла помідорів до кілків. У крайньому разі цілий кабель можна використати, щоб закріпити дерево на опорі під час сильного вітру.

У помешканні цілі кабелі можна пристосувати для підвісних кашпо або кріплення картин. Для цього достатньо обрізати роз’єми з обох кінців, обвести дріт навколо горщика чи рамки й закріпити вузлом або гачком.

Для любителів рукоділля старі дроти відкривають чимало можливостей. Якщо скрутити гнучкий кабель у щільну спіраль і склеїти витки, вийде простенька підставка під чашку. Відрізки кабелю, протягнуті крізь отвори в шухляді, можуть стати незвичними ручками, якщо закріпити їх вузлами або шайбами. А з кабелів, особливо обплетених нейлоновою ниткою, можна зробити ремінці для брелоків або зручні петлі для блискавок. Якщо хочеться чогось оригінальнішого, виготовте брелоки для всіх членів родини, залишивши на кінці кожного USB-роз’єм. Потім знайдіть відповідні гнізда USB, закріпіть їх на невеликій дощечці – і матимете незвичайну ключницю біля дверей.

Ті, хто любить художні експерименти, можуть зняти ізоляцію з кабелів і сплести з дротів оригінальні браслети. Інший варіант – викласти їх на полотні або дерев’яній дошці, створивши композицію з дротів. А якщо використати гнучкий дротяний каркас, можна навіть зробити невелику скульптуру.

Чому варто повторно використовувати кабелі та здавати їх на переробку

Пошкоджені кабелі важливо пр... Джерело: Pexels Розгорнути

Навіть якщо ви знайшли кілька способів повторно використати старі кабелі, деякі з них зрештою все одно доведеться утилізувати. У такому разі краще здати їх на переробку, а не викидати у звичайне сміття. USB-кабелі переважно виготовляють із міді та пластику, які повільно розкладаються на сміттєзвалищах. За даними звіту ООН Global E-waste Monitor 2024, у 2022 році у світі утворилося 69 мільйонів тонн електронних відходів, але належне збирання та перероблення було задокументовано лише для 22,3% із них.

Повторне використання кабелів допомагає довше не допускати їх потрапляння до потоку відходів і зменшує потребу у виробництві нових. Якщо ж кабель досі справний, але вам просто не потрібен, його можна віддати місцевій школі або неприбутковій організації, яка проводить заняття з природничих наук, технологій, інженерії та математики (STEM). Там запасні компоненти можуть стати в пригоді для навчальних і практичних проєктів.

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