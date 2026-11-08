Не червоний: який колір лазерної указки найпотужніший

Лазер, назва якого є абревіатурою англійського вислову Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (підсилення світла шляхом вимушеного випромінювання), – це штучно створений вузький промінь світла, який використовують у багатьох галузях. У лазерному промені світло поширюється вигляді хвиль, довжина яких визначає певний колір.

Як ми знаємо ще зі шкільного курсу фізики, природне сонячне світло складається з усіх видимих кольорів спектра і одночасно випромінює хвилі різної довжини, тому здається білим. Лазери ж зазвичай випромінюють світло лише однієї довжини хвилі, так і виникає той самий колір променя. Якщо йдеться про лазерні указки, то найчастіше зустрічаються червоні та зелені. Ці самі кольори використовують і в будівельних інструментах, тому нерідко виникає питання, який лазерний рівень краще обрати – червоний чи зелений. Відповідь дало видання BGR.

Якщо зовсім коротко, то найпотужнішим є синій лазер. Щоб зрозуміти чому, варто розібратися, що таке лазер і за якими параметрами вимірюють його характеристики. До того ж багато хто помилково ототожнює яскравість із потужністю, хоча це не одне і те ж. Наприклад, менш потужна зелена лазерна указка може здаватися значно яскравішою за синю.

За потужністю червоні та зелені лазери поступаються синім: останні легко можуть перевищувати показник 1000 мВт. Потужність лазера залежить від кількох чинників, зокрема типу використовуваного діода і, меншою мірою, від довжини хвилі випромінювання.

Чим довша хвиля лазера у нан... Джерело: Antonio the Optometrist / YouTube Розгорнути

Довжина хвилі та діоди

Довжину хвилі вимірюють у нанометрах – за відстанню між сусідніми піками хвилі. Для видимого світла цей показник становить приблизно 400-700 нм. Довжина хвилі червоного лазера – близько 650 нм, зеленого – 532 нм, а синього – приблизно 445 нм. Що менше значення в нанометрах, то коротша хвиля. Окремий фотон короткохвильового світла, наприклад синього лазера, несе більше енергії, ніж фотон довгохвильового червоного.

Потужність лазерів також вимірюють у міліватах (мВт) – ця одиниця показує, скільки енергії випромінює світловий промінь за одиницю часу. На цей показник значною мірою впливає тип лазерного діода. У синіх лазерах використовують діоди прямого випромінювання (direct diode): така технологія простіша і дає змогу ефективніше перетворювати енергію на світло. Натомість у традиційних зелених лазерах застосовують технологію DPSS (діодно-накачуваний твердотільний лазер). Вона складніша, оскільки для отримання світла потрібної довжини хвилі його пропускають крізь спеціальні кристали. Сьогодні існують і зелені лазери з діодами прямого випромінювання, однак ця технологія поки відносно нова. Такі пристрої недовговічні та ефективні лише в обмеженій кількості невеликих за масштабом застосувань.

Людське око сприймає більш я... Джерело: Pexels Розгорнути

Яскравість не означає потужність

Одна з особливостей лазерів, яка може вводити в оману, полягає в тому, що промінь певного кольору здається людському оку набагато яскравішим, хоча це майже нічого не говорить про його фактичну потужність. За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), якщо очі вже адаптувалися до темряви, зелений лазер однакової інтенсивності з червоним може здаватися до 30 разів яскравішим. Причина в тому, що людський зір значно чутливіший до довжини хвилі зеленого світла й набагато гірше сприймає червоне.

Із синіми лазерами ситуація ще цікавіша: вони потужніші за червоні та зелені, але на вигляд не такі яскраві. Навіть якщо синій промінь несе більше енергії, зелений усе одно здаватиметься інтенсивнішим. Водночас будь-який лазер може бути небезпечним для очей, а для пошкодження сітківки синім променем, згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у Ophthalmology Times, достатньо навіть короткочасного впливу. Через коротшу довжину хвилі та вищу потужність у міліватах синє світло може спричиняти опіки сітківки: енергія променя перетворюється на тепло. Сфокусоване лазерне випромінювання здатне не лише пошкодити зір – навіть звичайна лазерна указка може вивести з ладу камеру відеоспостереження.

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