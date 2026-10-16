Навіщо потрібен отвір біля камери ноутбука: мало хто знає

Ноутбук – надзвичайно зручне рішення і для робочих задач, і для особистого користування. І виробники стараються зробити їх максимально зручними, варіюючи функціональний дизайн гаджетів. Незмінним залишається одне – невеличкий отвір біля об’єктиву вебкамери.

Навіть комплектація самого блоку камери у складаному комп’ютері відрізняється. Вона може бути оснащена світлодіодним індикатором, шторкою, яка закриває об’єктив, тут же можуть розміщуватись мікрофони. Це все може йти у різних комбінаціях або бути відсутнім взагалі. Але додатковий отвір залишиться незмінним. Видання BGR розповіло, навіщо існує цей отвір.

А це також камера, яка використовується для Windows Hello – системи біометричної автентифікації від Microsoft. Простими словами, вона допомагає Windows підтвердити вашу особу за допомогою розпізнавання обличчя чи відбитка пальця та увійти до системи або на сайти, які підтримують ключі доступу (passkeys).

Отвір біля камери є частиною... Джерело: Pexels Розгорнути

Ключі доступу – це не звичайні паролі чи PIN-коди, а криптографічний зв'язок між сервісом та фізичним підтвердженням на вашому пристрої, наприклад USB-ключем безпеки або біометричним скануванням. Ви вставляєте ключ або скануєте обличчя, після чого пристрій та сервіс підтверджують вашу особу, дозволяючи увійти. Оскільки відтворити тривимірний знімок обличчя значно складніше, ніж підбирати сотні паролів на секунду, можна сказати, що потреби в менеджерах паролів більше немає.

Ось ми й підійшли до того, навіщо потрібна ця додаткова камера: коли Windows Hello запустили у 2015 році, система приймала дані від сканерів відбитків пальців, інфрачервоних датчиків та систем із кількох камер, які будували 3D-модель обличчя. Більшість виробників ноутбуків обрали саме інфрачервоні сенсори для сканування обличчя й використовують їх досі. Здатність ІЧ-камер реагувати на тепло дозволяла проходити перевірку навіть у повній темряві. Проте вразливість у програмному забезпеченні, яку Microsoft усунула у 2025 році, змусила компанію змінити вимоги: тепер дані з інфрачервоного датчика обов'язково мають поєднуватися із зображенням зі звичайної кольорової камери.

У схожому контексті вже давно точаться розмови про те, чи замінить Apple коли-небудь Touch ID на своїх MacBook на систему Face ID. На iPhone та iPad камери TrueDepth використовуються вже близько десяти років, тож дивно, що їх досі не перенесли на ноутбуки.

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