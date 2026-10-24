Нашумілий iPhone Duo склали і розклали 10 тисяч разів: як змінився екран

Відомий техноблогер Тім Пан вирішив перевірити, як складаний iPhone Duo витримує тривале використання. Результати експерименту привернули увагу ринку, особливо з огляду на очікування користувачів від першого гнучкого пристрою компанії та на той факт, що виробником екрана є Samsung, а не сама Apple.

Перед релізом в Apple обіцяли створити унікальний пристрій з екраном без помітної складки, але, як це часто буває, обіцянки на презентації не збіглися з реальністю. Блогер показав, як змінився екран iPhone Duo після 10 тис. циклів складання.

Невиправдані очікування

Купертинівці обіцяли створити перший складаний смартфон з екраном без помітної складки, яка зазвичай псує вигляд дисплеїв у Samsung та інших конкурентів на ринку гнучких смартфонів.

Однак на практиці результат виявився протилежним. Перші 500 циклів складання блогер виконав вручну, і вже на цьому етапі лінія згину на внутрішньому 7,6-дюймовому екрані стала значно помітнішою порівняно з новим пристроєм. Таким чином, попри гучні заяви виробника, результат виявився таким самим, як у більшості наявних аналогів.

Обіцянки Apple не виправдалися. Джерело: Tim Pan

Випробування холодом і роботом

Після ручного тесту до експерименту підключили спеціальний автоматизований механізм. Машина виконала 9 500 циклів складання за кімнатної температури. Додатково смартфон пройшов 1000 циклів в екстремальних умовах за температури близько -20 градусів за Цельсієм.

Після завершення всіх тестів у центрі дисплея утворилася чітка й помітна складка, що нагадує екрани перших поколінь складаних смартфонів.

Надійність шарніра на висоті

Попри візуальні зміни дисплея, механічна частина пристрою показала відмінну витривалість. Фахівець не виявив серйозних змін у роботі шарніра. Механізм повністю зберіг плавність ходу, зусилля, необхідне для відкривання пристрою, практично не змінилося. Під час перевірки на згинання у протилежному напрямку вимірювач зафіксував навантаження у 37,8 кілограм-сили.

Шарніри смартфона пройшли випробування. Джерело: Tim Pan

Що це означає для майбутніх власників

Якщо умовно розрахувати навантаження, наприклад, складати телефон 100 разів на день, то 10 тис. циклів відповідають приблизно 100 дням. Втім, лабораторні випробування не завжди точно відображають реальну експлуатацію, адже звички користувачів дуже різняться.

Збільшення складки на екрані, виготовленому Samsung, і її рання поява можуть стати суттєвим недоліком. Водночас висока міцність і стабільна робота шарніра дають підстави для оптимізму щодо довговічності самого корпусу.

Результати тесту. Джерело: Tim Pan

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