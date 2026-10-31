Навіщо 2 ТБ памʼяті на смартфоні.

Кому потрібен смартфон із 2 ТБ памʼяті: він коштує значно дорожче

Смартфони з накопичувачем на 2 ТБ поки що залишаються рідкістю, адже більшості користувачів такий обсяг пам'яті просто не потрібен. До того ж за максимальну конфігурацію доведеться суттєво переплатити.

Проте для деяких професій і захоплень великий обсяг внутрішнього сховища може бути справді корисним. Як пише BGR, найбільше від таких смартфонів виграють творці контенту, фотографи, відеооператори та користувачі, які зберігають великі файли безпосередньо на пристрої.

Які смартфони мають 2 ТБ пам'яті

На ринку поки небагато телефонів із таким містким накопичувачем. Серед моделей, доступних у конфігурації на 2 ТБ, – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max і Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master Stylus Set.

Водночас різниця у вартості між конфігураціями досить відчутна. У США iPhone 18 Pro Max із 256 ГБ пам'яті коштує від 1299 доларів, а версія з 2 ТБ – 2499 доларів. Тому перед покупкою варто визначити, чи справді додатковий простір буде використовуватися, адже для повсякденних завдань він навряд чи виправдає таку переплату.

Чому 2 ТБ можуть знадобитися творцям контенту

Найбільшу користь від місткого накопичувача отримають люди, які регулярно записують відео у високій роздільній здатності, створюють блоги, короткометражні фільми або інший професійний контент.

Сучасні iPhone Pro підтримують спеціалізовані технології відеознімання, зокрема ProRes RAW, Apple Log 2 та genlock, які дають більше можливостей для професійної роботи з відео.

Проте такі формати потребують значно більше пам'яті, ніж звичайні відеозаписи.

За інформацією Apple, файли ProRes можуть бути до 30 разів більшими за відео у форматі HEVC. Крім того, для запису ProRes необхідно мати щонайменше 10% вільного місця у сховищі смартфона.

Саме тому накопичувач на 2 ТБ може бути особливо корисним для тих, хто знімає тривалі відеоролики, документальні матеріали або працює над великими проєктами.

Додаткова перевага полягає в тому, що смартфон можна використовувати не лише для знімання, а й для подальшого монтажу відео без постійного перенесення файлів на комп'ютер.

Кому ще стане у пригоді великий обсяг пам'яті

Ще одна категорія користувачів, для яких 2 ТБ можуть бути виправданими, – професійні фотографи та відеографи. Вони часто працюють із великими бібліотеками оригінальних фотографій і відеозаписів. Наприклад, мобільна версія Adobe Lightroom підтримує файли RAW, зокрема DNG, які дають ширші можливості для редагування зображень, але зазвичай займають більше місця, ніж стиснені фотографії.

Накопичувач на 2 ТБ дозволяє зберігати значні обсяги вихідних матеріалів безпосередньо на телефоні, що особливо зручно під час подорожей або роботи поза студією.

Однак якщо користувач регулярно переносить фотографії та відео на зовнішні диски чи у хмарні сховища, необхідність у такій конфігурації суттєво зменшується.

Великий запас пам'яті може бути корисним і тим, хто прагне виконувати всі завдання на смартфоні та не хоче залежати від iCloud або інших хмарних сервісів.

Чи потрібні 2 ТБ любителям мобільних ігор

Сучасні смартфони здатні запускати вимогливі ігри, які раніше були доступні переважно на комп'ютерах і консолях.

Зокрема, на новітніх iPhone можна грати в Resident Evil 2, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage та Death Stranding Director's Cut.

Такі ігри можуть займати десятки гігабайтів, а якщо встановити одразу кілька великих проєктів, вільне місце швидко скорочуватиметься. Крім того, деякі користувачі завантажують на смартфони фільми, серіали та відео для перегляду без інтернету через Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ або YouTube.

Якщо одночасно зберігати велику ігрову бібліотеку, відео у високій якості, фотографії та інші матеріали, 2 ТБ пам'яті справді можуть стати у пригоді.

Якщо телефон використовується переважно для спілкування, соціальних мереж, фотографування та перегляду відео онлайн, значно менший обсяг пам'яті зазвичай повністю покриває повсякденні потреби.

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