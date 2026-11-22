Де не можна ставити зарядну станцію: небезпечні місця в домі

Портативні зарядні станції стали незамінними помічниками українців під час відключень електроенергії. Вони дозволяють заряджати телефони, користуватися ноутбуками, освітленням та іншою необхідною технікою.

OBOZ.UA розповідає, де не варто встановлювати зарядну станцію, чому їй потрібна належна вентиляція та яких помилок слід уникати під час експлуатації. Адже навіть якісне обладнання може становити небезпеку, якщо нехтувати рекомендаціями виробника.

Де не варто ставити зарядну станцію

Бажання приховати громіздкий пристрій від сторонніх очей цілком зрозуміле. Проте закрита шафа, тісна ніша або простір між меблями – не найкращі місця для зарядної станції. Під час заряджання та живлення електроприладів обладнання виділяє тепло. Для його відведення багато моделей оснащені вентиляторами та спеціальними отворами в корпусі.

Якщо повітря не може вільно циркулювати, температура всередині пристрою підвищується. Це може спричинити автоматичне вимкнення, прискорити зношування компонентів або призвести до несправності.

Тому зарядну станцію не слід накривати тканиною, заставляти коробками чи притискати вентиляційними отворами до стіни. Необхідний вільний простір навколо корпусу залежить від конкретної моделі.

Які кімнати можуть бути небезпечними

Ще одна поширена помилка – розміщувати зарядну станцію поблизу джерел води. Наприклад, на кухні пристрій може стояти біля мийки, а у ванній кімнаті – неподалік умивальника або пральної машини.

Таке розташування небажане через ризик потрапляння води на електричні контакти та всередину корпусу. Наслідками можуть стати коротке замикання або пошкодження обладнання.

За рекомендаціями виробника EcoFlow, зарядні станції потрібно берегти від контакту з рідинами та використання у вологому середовищі. Особливо небезпечне поєднання вологи та електричних з'єднань. Тому краще вибирати сухе місце, захищене від бризок, конденсату та випадково розлитої води.

Біля батареї чи обігрівача – погана ідея

У холодну пору року зарядну станцію іноді ставлять поряд із радіатором опалення, електрообігрівачем або іншими джерелами тепла.

Проте акумулятори чутливі до високих температур. Додаткове нагрівання може негативно впливати на їхню довговічність і безпечну роботу.

Не рекомендується залишати станцію і під прямими сонячними променями, особливо на підвіконні. Водночас надмірний холод також може зашкодити обладнанню. Зокрема, заряджання акумулятора за температури нижче допустимої для конкретної моделі може бути небезпечним.

Найкраще рішення – сухе приміщення зі стабільною температурою, яка відповідає вимогам виробника.

Чим небезпечні килими, дивани та ковдри

Зарядну станцію не варто ставити на ліжко, м'який диван або вкривати пледом. Такі поверхні можуть перешкоджати охолодженню пристрою, особливо якщо вентиляційні отвори розташовані знизу чи збоку.

Крім того, тканини, папір та інші легкозаймисті матеріали поблизу електрообладнання збільшують небезпеку в разі його несправності.

Фахівці пожежної служби Fire and Rescue NSW радять не заряджати акумуляторні пристрої на ліжках, диванах і килимах та тримати їх подалі від легкозаймистих речей.

Для зарядної станції краще вибрати рівну, тверду та стійку поверхню, на якій вона не перекинеться, а вентиляційні отвори залишатимуться відкритими.

Чому коридор і місце біля вхідних дверей – невдалий вибір

Не менш важливо враховувати, чи не заважатиме обладнання пересуванню квартирою. Зарядна станція посеред вузького коридору створює ризик спіткнутися об корпус або підключені кабелі.

Проте є і серйозніша причина не залишати її біля виходу. У разі загоряння пристрій може перекрити шлях евакуації.

Саме тому не варто розміщувати зарядну станцію там, де вона перешкоджатиме швидкому виходу з оселі. Також небажано заряджати її поруч із місцем для сну, особливо вночі без нагляду.

Які ще помилки можуть призвести до пожежі

Безпека залежить не лише від розташування пристрою, а й від способу його підключення. Насамперед слід перевіряти стан кабелів, вилок та розеток. Пошкоджені дроти або ненадійні контакти можуть спричиняти перегрівання. Також не варто перевищувати максимальну потужність зарядної станції, зазначену виробником.

Категорично не можна подавати електроенергію зі станції у звичайну домашню розетку за допомогою саморобного кабелю. Для резервного живлення домашньої електромережі потрібне спеціально передбачене обладнання та правильне підключення кваліфікованим електриком.

Крім того, не слід залишати заряджання без нагляду на тривалий час.

Якщо корпус незвично сильно нагрівається, з'являються сторонні запахи, дим, незвичайні звуки або ознаки деформації акумулятора, користування станцією потрібно негайно припинити. Якщо з'явився дим чи вогонь, слід залишити приміщення та викликати рятувальників за номером 101.

Де найкраще встановити зарядну станцію вдома

Оптимальним місцем стане суха, добре провітрювана частина квартири, віддалена від опалювальних приладів, води та легкозаймистих предметів. Бажано, щоб зарядна станція стояла на стійкій поверхні, не заважала пересуванню та залишалася доступною для огляду.

Також варто подбати про справний датчик диму, який допоможе вчасно виявити можливе загоряння.

Головне – дотримуватися інструкції саме до вашої моделі. Різні зарядні станції мають власні вимоги до температури, вентиляції, заряджання та допустимого навантаження. Правильне розміщення обладнання допоможе зменшити ризик несправностей і зробити використання резервного живлення під час відключень електроенергії безпечнішим.

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