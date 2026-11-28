"Дані під загрозою": Telegram попередив про небезпечну вразливість iPhone

Користувачі iPhone можуть наразитися на загрозу викрадення особистої інформації через вразливості у старих версіях iOS. Telegram почав надсилати власникам таких пристроїв спеціальні попередження із закликом оновити програмне забезпечення, щоб захистити свої дані та облікові записи.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров. Користувачів iPhone зламують у масовому масштабі, а відвідування звичайного на вигляд сайту може бути достатнім для атаки на пристрій із застарілою системою.

У повідомленні, яке надходить користувачам від офіційного акаунту Telegram із синьою позначкою верифікації, йдеться про те, що встановлена версія iOS застаріла та містить вразливості безпеки. Вони можуть поставити під загрозу особисті дані й облікові записи власників смартфонів.

"Оновіть iOS, щоб захистити свій телефон", – закликає месенджер.

Повідомлення від Telegram. Джерело: Telegram.

У Telegram також пояснили, як перевірити наявність оновлень і встановити їх. Для цього потрібно відкрити налаштування смартфона, перейти до розділу "Загальні", обрати пункт "Оновлення ПЗ" та встановити останню доступну версію операційної системи.

За словами Дурова, небезпека полягає в тому, що для компрометації пристрою зі старою версією iOS користувачеві може навіть не знадобитися завантажувати підозрілі файли або встановлювати сторонні програми. Потенційно достатньо відкрити вебсторінку, яка містить шкідливий код і використовує наявні в системі вразливості.

Нещодавно в Україні виявили понад100 зламаних вебсайтів, на яких користувачам Windows показують фальшиву перевірку "Я не робот" та пропонують через Win+R, CMD або PowerShell виконати команду, що встановлює шкідливе програмне забезпечення. Справжні CAPTCHA та перевірки Cloudflare не вимагають запускати системні команди, тому при появі такої вимоги сторінку потрібно одразу закрити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що попри заборону Telegram у Росії, щоденно месенджером користуються близько 65 млн людей, більшість із яких щодня надсилають повідомлення, використовуючи VPN. Засновник месенджера Павло Дуров звернувся до росіян та заявив проформування масштабного "Цифрового опору".